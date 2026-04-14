Nâng hạng thị trường tài chính: Cuộc đua nghìn tỉ chính thức bắt đầu 14/04/2026 14:58

(PLO)- Một trục dẫn vốn ngoại đang dần hình thành tại TP.HCM, không chỉ mở rộng quy mô dòng tiền mà còn thúc đẩy chuẩn mực quản trị, minh bạch và nâng tầm năng lực thị trường tài chính Việt Nam.

Trong khuôn khổ Diễn đàn đầu tư cấp cao tổ chức ngày 14-4 tại TP.HCM, hệ sinh thái Fintech Hub (Trung tâm Công nghệ Tài chính) đã chính thức ra mắt. Đây được xem là nhân tố quan trọng của Trung tâm Tài chính Quốc tế, đóng vai trò là điểm hội tụ chiến lược giữa các định chế tài chính, doanh nghiệp công nghệ và quỹ đầu tư, qua đó kích hoạt mạnh mẽ các hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính.

Sự kiện do Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC) phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng khoán London và HDBank tổ chức. Đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực kết nối thị trường vốn Việt Nam với hệ thống tài chính toàn cầu, tạo tiền đề cho các dòng vốn ngoại đổ vào thị trường trong nước.

Khơi dòng vốn ngoại cho doanh nghiệp Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh khẳng định: “Việc hợp tác với Sở giao dịch chứng khoán London, một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, là một bước đi chiến lược. Đây không chỉ là cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn quốc tế mà còn là cơ hội để nâng cấp chuẩn mực quản trị, minh bạch và hội nhập sâu hơn vào thị trường tài chính toàn cầu”.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại sự kiện.

“Song song với đó, vai trò của các định chế tài chính trong nước là hết sức quan trọng. Các ngân hàng không chỉ là trung gian tài chính mà đang trở thành những nền tảng cân đối công nghệ và hệ sinh thái doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi của thị trường tài chính Việt Nam.

Đặc biệt, sự ra mắt của Fintech Hub ngày hôm nay đánh dấu một bước tiến mới trong việc xây dựng hệ sinh thái tài chính công nghệ tại TP.HCM. Chúng tôi kỳ vọng Fintech Hub sẽ trở thành nơi thử nghiệm các mô hình tài chính mới thông qua cơ chế Sandbox, nền tảng kết nối giữa ngân hàng, kinh tế, nhà đầu tư và doanh nghiệp, đồng thời là bệ phóng cho các ý tưởng Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế”, ông Vinh nói.

Đồng quan điểm, bà Dame Julia Hoggett, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán London cho rằng: “Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động tại châu Á, với tiềm năng ngày càng lớn trong việc thu hút dòng vốn quốc tế. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của các định chế tài chính tại Việt Nam trong việc thúc đẩy kết nối thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các cơ hội vốn toàn cầu”.

Ông Kim Byoungho, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank cho biết: “Quan hệ hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán London không chỉ hướng tới việc huy động vốn, mà còn mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực toàn cầu về quản trị, minh bạch và phát triển bền vững”.

Tương tự, ông Dr. Philipp Rösler, chuyên gia quốc tế về tài chính nhận định: “Trong bối cảnh cấu trúc tài chính toàn cầu đang thay đổi, khả năng kết nối hiệu quả giữa dòng vốn, công nghệ và chính sách sẽ quyết định vị thế của các trung tâm tài chính mới nổi. Việt Nam đang có những điều kiện thuận lợi để tham gia sâu hơn vào mạng lưới tài chính toàn cầu”.

Được biết, Sở Giao dịch Chứng khoán London là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, có quy mô vốn hóa đạt khoảng 34.000 tỉ USD. Với vai trò là một nền tảng then chốt trong việc kết nối các dòng vốn quốc tế, London giữ vị trí trung tâm trong cấu trúc tài chính toàn cầu, đồng thời là điểm đến chiến lược đối với các doanh nghiệp trong quá trình tìm kiếm và huy động nguồn vốn xuyên biên giới.

Các chuyên gia tài chính tham dự phiên thảo luận tại Diễn đàn đầu tư cấp cao tại TP.HCM.

Định hình hệ sinh thái tài chính toàn cầu tại TP.HCM

Trao đổi bên lề diễn đàn, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành (VIFC tại TP.HCM) cho rằng: “Việc hợp tác với các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới như Sở Giao dịch Chứng khoán London được đánh giá sẽ mang lại nhiều cơ hội quan trọng cho sự phát triển của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM”.

Theo đó, chiến lược hợp tác với các định chế tài chính và các sở giao dịch chứng khoán lớn như London Stock Exchange hay Nasdaq sẽ giúp Việt Nam mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tận dụng công nghệ, cũng như tiếp cận các thị trường có trình độ phát triển cao và nguồn vốn dồi dào như Mỹ, Anh và châu Âu.

Hệ sinh thái này được xây dựng với nhiều cấu phần. Trong đó, nhóm hạ tầng bao gồm các doanh nghiệp phát triển công nghệ như AI, blockchain… cùng với hệ thống trung tâm dữ liệu nhằm phục vụ các công ty Fintech.

TP.HCM cam kết đồng hành cùng các đối tác trong việc hoàn thiện khung pháp lý theo hướng linh hoạt, tiệm cận chuẩn quốc tế, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có tính dự báo cao và thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính. Với sự kết nối của các trung tâm tài chính quốc tế, sự tham gia của các định chế tài chính lớn, cùng với nền tảng công nghệ đang hình thành, TP.HCM có đầy đủ điều kiện để trở thành điểm đến của dòng vốn toàn cầu. Hành trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế không phải là một dự án ngắn hạn, mà là một chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự kiên định, hợp tác và đổi mới liên tục. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Bên cạnh đó là nhóm ứng dụng, quy tụ các công ty Fintech trong và ngoài nước, đóng vai trò nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tài chính mới. Đáng chú ý, cơ chế sandbox (thử nghiệm có kiểm soát) sẽ tạo điều kiện để các sản phẩm công nghệ tài chính được kiểm chứng trước khi đưa ra thị trường.

Ngoài ra, hệ sinh thái còn bao gồm các quỹ đầu tư, đặc biệt là quỹ đầu tư mạo hiểm, nhằm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp Fintech và doanh nghiệp khởi nghiệp. Nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp cũng được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ, hướng tới trở thành các “kỳ lân” và mở rộng ra thị trường toàn cầu.

Các dịch vụ hỗ trợ như kế toán, thuế, tư vấn… cũng được tích hợp, giúp hoàn thiện hệ sinh thái. Nhờ vậy, một doanh nghiệp Fintech có thể đi vào vận hành chỉ trong khoảng một tuần, thay vì mất từ 6 tháng đến 1 năm như trước đây”, ông Huân khẳng định.

Liên quan đến tình hình thu hút vốn, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân cho biết thêm hiện nay Trung tâm Tài chính Quốc tế vẫn đang chờ hoàn thiện các quy chế cần thiết. Tuy nhiên, theo ghi nhận, lượng vốn đăng ký và cam kết đã đạt mức tương đối lớn. Khi khung pháp lý chính thức được ban hành, nguồn vốn này được kỳ vọng sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành dòng vốn đầu tư thực tế.

Theo các chuyên gia tài chính, khi doanh nghiệp Việt Nam trở thành đối tác đáng tin cậy của các định chế tài chính, nhà đầu tư và tập đoàn toàn cầu, điều đó không chỉ nâng tầm chính doanh nghiệp mà còn góp phần định vị lại Việt Nam trong thị trường tài chính thế giới. Từ một thị trường tiềm năng trở thành nơi hình thành những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Vì vậy, đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, yêu cầu chiến lược không còn dừng lại ở việc tiếp cận vốn, mà là chủ động xây dựng những mối quan hệ quốc tế có khả năng chuyển hóa chính nội tại doanh nghiệp và từ đó, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu.