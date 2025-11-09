Ngắm hướng tuyến của Metro Bến Thành - Cần Giờ 09/11/2025 16:20

Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ vừa công bố để tham vấn ý kiến, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt tốc độ cao VinSpeed (thuộc Vingroup), cho biết dự án có chiều dài tuyến chính gần 53 km. Tổng vốn đầu tư ước khoảng 86.650 tỉ đồng (tương đương gần 3,3 tỉ USD).

Dự án sẽ đi qua địa phận 8 xã, phường gồm Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ, với quy mô sử dụng đất khoảng 317 ha.

Hướng tuyến của dự án.

Hướng tuyến của dự án cơ bản như sau:

Điểm đầu đặt tại khu vực nút giao Hàm Nghi - Lê Lợi (chợ Bến Thành). Tuyến đi về hướng Đông Nam dọc theo đường Phó Đức Chính vượt qua rạch Bến Nghé sang đường Lê Quốc Hưng.

Sau khi đi qua chợ Xóm Chiếu tuyến chuyển hướng đi dọc theo đường Nguyễn Tất Thành. Đến gần khu vực cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển hướng Đông Nam sang đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với đường Nguyễn Thị Thập sang địa phận phường Tân Mỹ.

Khu vực đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giữa nút giao đường Nguyễn Thị Thập và đường Lý Phục Man), nơi tuyến metro sẽ đi qua.

Tuyến tiếp tục đi về phía Nam vượt qua nút giao giữa đường Nguyễn Văn Linh với cầu Phú Mỹ đến đường Nguyễn Lương Bằng. Tuyến chuyển hướng Đông Nam đi vào giữa đường Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường D1 đến cầu vượt sông Rạch Đĩa sang địa phận xã Nhà Bè.

Sau khi sang địa phận xã Nhà Bè, tuyến chuyển hướng Đông Nam qua khu tái định cư Vạn Phát Hưng, khu dân cư Phú Xuân và vượt qua sông Soài Rạp sang địa phận xã Bình Khánh.

Tuyến metro này cũng sẽ vượt sông Soài Rạp đoạn gần phà Bình Khánh.

Sau khi sang địa phận xã Bình Khánh, tuyến chuyển hướng Đông và đi song song với đường bộ cao tốc Bến Lức – Long Thành, sau đó chuyển hướng Đông Nam vượt qua cao tốc Bến Lức – Long Thành và đi vào hành lang đường Rừng Sác.

Cung đường Rừng Sác, nơi dự án sẽ đi song song.

Tuyến tiếp tục đi thẳng, bám theo đường Rừng Sác, sau đó thì tách ra, vượt qua đường Trần Quang Nhơn sang địa phận xã An Thới Đông. Sau khi tuyến vào địa phận xã An Thới Đông, tuyến tiếp tục đi thẳng, chuyển hướng Nam và bám theo đường Rừng Sác. Tuyến tiếp tục đi thẳng theo hướng tuyến của đường Rừng Sác vượt qua sông An Nghĩa, Rạch Đôn, sau đó thì chuyển hướng Đông Nam vượt sông Lôi Giang.

﻿ ﻿ Cung đường xuyên rừng đẹp bậc nhất thành phố.

Tuyến tiếp tục bám theo đường Rừng Sác vượt qua sông Dinh Bà (cầu Dần Xây) sang địa phận xã Cần Giờ. Hướng tuyến lựa chọn đi qua vùng đệm khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ (không đi vào vùng lõi).

Khi tuyến metro hình thành, hành khách sẽ thể ngắm nhìn toàn cảnh rừng ngập mặn, sông nước và hệ sinh thái đặc trưng của vùng đất Cần Giờ.

Sau khi vào địa phận xã Cần Giờ, hướng tuyến bám theo đường Rừng Sác đến cuối đường tại nút giao với đường Duyên Hải, rồi tiếp tục đi thẳng về cuối tuyến thuộc khu đô thị lấn biển Cần Giờ, xã Cần Giờ.

Điểm cuối của dự án.

Dự án dự kiến xây dựng đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h. Giai đoạn 1 có hai ga Bến Thành và Cần Giờ. Giai đoạn 2 có thể mở rộng thêm 4 ga gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh.

Dự án dự kiến hoàn tất báo cáo khả thi và giải phóng mặt bằng trong quý IV-2025; thi công, lắp đặt thiết bị từ đó đến quý III-2027; vận hành thử cuối năm 2027 và chạy thương mại từ quý I-2028.

Tuyến đường sắt sử dụng tàu 8 toa, sức chứa 600 hành khách, chỉ có ghế ngồi, không bố trí chỗ đứng. Tàu chạy từ 6 giờ đến 23 giờ hàng ngày, tần suất 20 phút/chuyến, tương đương 43.680 lượt khách/ngày (hơn 15,9 triệu lượt khách/năm).