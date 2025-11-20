Ngày Nhà giáo đặc biệt của thầy cô vùng lũ 20/11/2025 07:00

(PLO)-Ngày 20-11 năm nay đến trong bối cảnh nhiều tỉnh thành miền Trung liên tiếp hứng chịu mưa lũ khiến việc dạy học bị xáo trộn, với nhiều thầy cô, mong ước lớn nhất lúc này là đồng nghiệp, học sinh và gia đình các em được bình an, nước lũ sớm rút để việc dạy học trở lại bình thường.

Những ngày qua, khi nhiều nơi trên cả nước đang hướng về ngày 20-11 bằng những bó hoa tươi thắm, những lời chúc tốt đẹp… thì ở nhiều tỉnh thành của miền Trung đang phải hứng chịu những trận ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng, thầy cô và học trò nơi đây lại đón ngày lễ tri ân trong một hoàn cảnh đặc biệt.

Thay vì chuẩn bị chương trình kỷ niệm, thầy cô tất bật dọn bùn đất, kê lại từng bộ bàn ghế, phơi từng trang giáo án còn sũng nước. Có trường học vẫn chưa thể hoạt động trở lại, học trò và giáo viên phải tạm xa lớp vì nước chưa kịp rút.