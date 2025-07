Nghệ An thông tin về đỉnh lũ lịch sử và việc xả lũ điều tiết hồ thủy điện Bản Vẽ 23/07/2025 17:05

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 gây mưa lũ diện rộng tại tỉnh Nghệ An, do đó, ngay trong đêm 22-7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã ký thông báo khẩn.

Trong thông báo nêu: Lúc 21 giờ ngày 22-7, lưu lượng về thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ đạt 9.543m3/s, gần đạt lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500m3/s (tần suất 0,02%, tức 5.000 năm mới xảy ra một lần).

Trước thông tin trong thông báo khẩn có nêu là "5.000 năm mới xảy ra một lần", lập đỉnh lũ lịch sử đã có nhiều tranh luận, nhiều cách hiểu. Để làm rõ thông tin trên, phóng viên PLO đã trao đổi với ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: ĐẮC LAM

.Phóng viên: Thưa ông, vì sao trong công văn của UBND tỉnh Nghệ An nêu tần suất 0,02%, tức là 5.000 năm mới xảy ra một lần về lưu lượng ở thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ trong “thông báo khẩn” gửi hỏa tốc?

+ Ông Nguyễn Trường Thành: Con số này là tần suất lũ kiểm tra theo thiết kế hồ chứa nước thủy điện Bản Vẽ. Tần suất 0,02% là xác suất tính ra tương ứng 5.000 năm mới xảy ra một lần.

Và đây là con số được đưa ra dựa trên tính toán, kiểm tra độ an toàn hồ thủy điện Bản Vẽ và hồ chịu đựng được lũ lớn như vậy. Nghĩa là nếu khi lũ về hồ thủy điện Bản Vẽ 10.500m3/s tương ứng với tần suất 0,02%, 5.000 năm lặp lại một lần.

Tại thời điểm xuất hiện đỉnh lũ, hồ thủy điện Bản Vẽ đã xả nước qua công trình là 3.285 m3/s, cắt giảm đến 74% lưu lượng đỉnh lũ. Ảnh: ĐẮC LAM

. Theo ông, đợt lũ lịch sử này ở hồ Bản Vẽ đã đạt ngưỡng 5.000 năm lặp lại một lần hay chưa?

+ Có thể nói, đợt lũ lịch sử này đã đạt ngưỡng rồi, lũ rất lớn đổ về hồ Bản Vẽ. May mắn độ an toàn của hồ đã được thiết kế đảm bảo nên đến giờ phút này vẫn an toàn.

. Người dân ở hạ nguồn cho rằng lũ lên nhanh là do thủy điện xả lũ, còn Nhà máy thủy điện Bản Vẽ lý giải đã giảm cắt lũ hơn 74% ở hạ du. Ông lý giải thêm về điều này?

+ Thủy điện cắt lũ là hành động ngăn nước và đợt này thủy điện Bản Vẽ đã cắt lũ rất tốt, nếu không có thủy điện cắt lũ (ngăn nước) thì nước lũ đổ về hạ nguồn sẽ cực kỳ lớn và tình hình ngập lũ dưới xuôi sẽ "căng thẳng" hơn.

Lũ về hồ lúc lớn nhất hơn 12.800m3/s mà thủy điện Bản Vẽ xả chỉ có hơn 4.000m3/s, tức là thủy điện Bản Vẽ đã giữ lại hơn 8.000m3/s.

. Vậy chiều hôm nay 23-7, thủy điện Bản Vẽ có giảm lưu lượng xả để tránh ngập sâu ở hạ du hay không?

+ Cả đợt lũ này thủy điện Bản Vẽ đã điều tiết rất tốt. Nước lũ đang về là hơn 6.000m3/s và thủy điện chỉ xả 3.800m3/s. Tức đã giữ nước trên hồ để điều tiết giảm để nước hạ du xuống nhanh.

Theo Công ty Thủy điện Bản Vẽ, đến 2 giờ sáng 23-7, lũ về hồ đạt đỉnh với lưu lượng 12.800 m3/s. Tại thời điểm xuất hiện đỉnh lũ, hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ đã xả nước qua công trình là 3.285 m3/s, cắt giảm đến 74% lưu lượng đỉnh lũ. Việc cắt, giảm lũ cho hạ du làm mực nước hồ tăng nhanh, hồ chuyển dần sang chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình. Tuy nhiên, do vùng hạ du đang xảy ra ngập lụt nghiêm trọng nên Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xin chuyển từ chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình sang chế độ vận hành bất thường để hạn chế việc xả nước xuống hạ du, tiếp tục đóng góp vào việc giảm ngập lụt cho hạ du. Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, với công suất thiết kế 320MW, có diện tích lưu vực rộng hơn 8.700km².