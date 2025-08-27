Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa: Nghệ sĩ, KOL: Nguồn lực lan tỏa văn hóa mạnh mẽ 27/08/2025 13:11

(PLO)- Nghệ sĩ, KOL – với sức ảnh hưởng sẵn có đang dần trở thành cầu nối lan tỏa văn hóa giữa quá khứ và hiện tại, giữa giá trị truyền thống và thị hiếu đại chúng.

Trong kỷ nguyên số, nghệ sĩ và KOL (người có sức ảnh hưởng) không chỉ là gương mặt điện ảnh, giải trí hay truyền cảm hứng, mà còn trở thành những “sứ giả văn hóa” mạnh mẽ. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28-8-1945 – 28-8-2025), việc nhìn lại vai trò của họ trong hành trình lan tỏa, định hình và làm mới bản sắc văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt.

Khát khao lan toả văn hoá, tinh thần Việt

Nói đến nỗ lực lan tỏa văn hóa Việt, không thể không nhắc đến điện ảnh – nơi các nhà làm phim và diễn viên chăm chút cho từng câu chuyện đậm chất Việt và mang ra giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Tiêu biểu là Song Lang (2018) – bộ phim đầu tay khắc họa nghệ thuật cải lương của đạo diễn Leon Lê. Tác phẩm được đánh giá là một trong những phim nghệ thuật Việt thành công nhất thập niên 2010, liên tiếp giành nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.

NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM tặng hoa cho ê-kíp và dàn diễn viên Song Lang. Phim chiến thắng trong hạng mục Phim TP.HCM xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) lần 1 năm 2024. Ảnh: THUẬN VĂN

Tháng 9 tới, Quán Kỳ Nam – bộ phim tiếp theo của Leon Lê, tái hiện không khí và văn hóa Sài Gòn những năm 1980, sẽ góp mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF). Phim được lựa chọn trình chiếu trong hạng mục Special Presentations, nơi giới thiệu những tác phẩm điện ảnh giàu giá trị nghệ thuật nhưng không tham gia tranh giải chính. TIFF là một trong “ngũ đại” liên hoan phim uy tín trên thế giới.

Mỗi năm, TIFF nhận tới gần 8.000 tác phẩm nhưng chỉ chọn khoảng 200-300 phim trình chiếu, tức trung bình một bộ phim phải vượt qua gần 30 tác phẩm khác để được góp mặt. Quán Kỳ Nam đã thiết lập kỳ tích này cho điện ảnh Việt.

Trailer phim "Quán Kỳ Nam" Nguồn: TIFF

Chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM, đạo diễn Leon Lê cho hay anh bắt đầu xây dựng bối cảnh phim dựa trên kiến thức lịch sử, hồi ức cá nhân và những trải nghiệm thực tế.

“Tôi nhiều lần thất vọng khi chứng kiến hình ảnh con người, văn hóa và lịch sử Việt Nam bị bóp méo, khắc họa phiến diện, lạc hậu trong nhiều bộ phim Hollywood. Chính nỗi day dứt ấy đã trở thành hạt nhân cảm xúc thôi thúc tôi làm Quán Kỳ Nam.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát đảm nhận vai Khang - nam chính trong "Quán Kỳ Nam" Ảnh: Cắt từ trailer phim

Suốt ba năm làm Song Lang và ba năm tiếp theo cho Quán Kỳ Nam, tôi sống trong những khu chung cư cũ ở Sài Gòn. Tiếng gà gáy, chó sủa lúc tinh mơ, tiếng rao bánh giò, xôi khúc, tiếng cười đùa hay cãi vã của hàng xóm, thậm chí cả tiếng nhạc vẳng ra giữa khuya từ căn hộ bên cạnh… tất cả đã in hằn trong ký ức tôi. Giai điệu trong phim cũng được khơi nguồn từ những bản nhạc vàng, nhạc đỏ mà tôi từng nghe thuở bé” - đạo diễn Leon Lê chia sẻ.

Cũng theo Leon Lê, anh kỳ vọng Quán Kỳ Nam có thể gợi lại phần nào ký ức rất thật, rất thương về một Sài Gòn xưa, để khán giả cũng bồi hồi như chính anh đã từng.

Đạo diễn Leon Lê kỳ vọng "Quán Kỳ Nam" có thể gợi lại phần nào ký ức rất thật, rất thương về một Sài Gòn xưa

“Quán Kỳ Nam không nhằm chạy theo thị hiếu của các liên hoan hay cố tình “quốc tế hóa” để gây chú ý. Với tôi, điều quan trọng nhất là sự đồng cảm và đón nhận từ khán giả trong nước. Chỉ khi ấy, tôi mới thật sự tin rằng mình đã kể đúng câu chuyện, đúng về con người và đúng tinh thần của đất nước mình” - đạo diễn Leon Lê bày tỏ.

Cần sự hỗ trợ từ chính quyền và người bản địa

Tương tự, ở không gian mạng xã hội, khoảng 5 năm trước, khi trào lưu clip nấu ăn ở miền quê vừa mới rộ lên trên thế giới nhưng vẫn còn xa lạ ở Việt Nam, anh Vũ Minh Quân - một đạo diễn hình ảnh, dành nhiều đam mê cho văn hóa vùng miền – đã lập nên kênh YouTube chuyên về ẩm thực Khói lam chiều, cùng bạn mình là Mỹ Duyên - gương mặt đại diện kênh.

Anh Vũ Minh Quân và Mỹ Duyên trong một lần tác nghiệp, sản xuất nội dung trên sông nước ở miền Tây Ảnh: NVCC

Khói lam chiều hiện có hơn 200 video, đạt hơn 112 triệu lượt xem, sở hữu hơn nửa triệu người theo dõi trên Youtube (chưa kể Fanpage, TikTok). Để có được thước phim chân thực, ê-kíp rong ruổi khắp miền Tây, tìm đến làng Khmer, Hoa, Chăm, Kinh, canh đúng mùa vụ và sản vật để ghi nhận câu chuyện, hình ảnh và đưa vào khuôn hình.

Theo chủ kênh Khói lam chiều, sau khi xem video, đa số khán giả phản hồi tích cực, nhất là những khán giả nước ngoài. Nhiều người chia sẻ họ nhớ quê, thấy trân trọng những thước phim mộc mạc; thậm chí có khán giả đùa rằng “xem xong chỉ muốn cưới vợ miền Tây”.

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ Để có được thước phim chân thực, ê-kíp rong ruổi khắp miền Tây, canh đúng mùa vụ và sản vật để ghi nhận câu chuyện, hình ảnh và đưa vào khuôn hình. Ảnh: NVCC

“Sắp tới, tôi muốn đưa Khói lam chiều đi khắp Việt Nam để khám phá và giới thiệu văn hóa, ẩm thực trên mọi miền đất nước. Ở giai đoạn mới, kênh sẽ có format, nhân vật và bối cảnh hoàn toàn khác. Thay vì chỉ ghi lại hình ảnh nấu ăn như trước, tôi muốn đi sâu vào hành trình tạo nên món ăn: Từ giá trị, ý nghĩa cho đến hương vị gắn liền với đời sống của từng cộng đồng.

Nội dung sẽ mang màu sắc ký sự nhiều hơn, phản ánh cả câu chuyện và văn hóa phía sau mỗi món ăn. Thử thách lớn nhất là việc tìm hiểu văn hóa một cách chuẩn xác, đúng tinh thần từ người bản địa, đồng thời cần sự cho phép và hỗ trợ từ chính quyền địa phương” - chủ kênh Khói lam chiều chia sẻ

Anh Vũ Minh Quân (áo nâu, thứ 2 bìa trái) và ê kíp "Khói lam chiều" Ảnh: NVCC

Bởi theo anh Quân: “Không ít lần cả ê-kíp bị mời lên UBND xã để giải trình vì sao quay tại một ngôi nhà nào đó. Tôi tin rằng, nếu có một chức danh hay giấy phép chính thức do Nhà nước cấp, công việc của chúng tôi ở các địa phương sẽ thuận lợi hơn nhiều".

Trong 80 năm qua, ngành VH-TT&DL đã đạt nhiều thành tựu đáng kể. Trong đó, công nghiệp văn hóa – lĩnh vực đang trở thành xu hướng đã khởi sắc rõ rệt. Theo thống kê của Bộ VH-TT&DL, giá trị sản xuất của công nghiệp văn hóa Việt Nam ước đạt bình quân 1,059 triệu tỉ đồng (tương đương 44 tỉ USD). Riêng công nghiệp giải trí, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa,... phát triển nhanh, đóng góp 4,4%GDP.

Đẩy mạnh lan tỏa giá trị Việt thông qua nghệ sĩ, KOL

Tại hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức ngày 18-8, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05, khẳng định trong bối cảnh đất nước đang thực hiện những bước chuyển mình quan trọng, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo môi trường phát triển lành mạnh để KOL trở thành lực lượng đặc biệt, thúc đẩy sáng tạo và lan tỏa giá trị Việt. Việc ra mắt Liên minh Niềm tin số và khởi động Chương trình Tín nhiệm người có ảnh hưởng chính là sáng kiến nhằm hiện thực hóa mong muốn trên.

Là một trong số 300 KOL tiêu biểu tham dự Hội nghị, travel blogger Quỷ Cốc Tử nhận định hoạt động trên là vô cùng cần thiết. Theo anh, văn hóa Việt Nam có bề dày rất đáng tự hào, cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa. Trong thời đại số thì nghệ sĩ, KOL đóng vai trò quan trọng cho việc lan tỏa này. Chỉ khi xây dựng được niềm tin vững chắc từ công chúng thì nghệ sĩ, KOL mới có thể tồn tại bền vững, từ đó, việc quảng bá văn hoá Việt ra thế giới sẽ lợi thế và hiệu quả hơn rất nhiều.

Nhiếp ảnh gia, travel blogger Quỷ Cốc Tử trong tác nghiệp tại hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh (A80) Ảnh: QỦY CỐC TỬ

“Tuy nhiên, điều quan trọng là nghệ sĩ, KOL phải biết chọn lọc và kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ để lan tỏa một cách chuẩn xác. Tôi tin đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào, bởi văn hóa chính là giá trị cốt lõi của mỗi người” - Quỷ Cốc Tử bày tỏ.

● PGS.TS BÙI HOÀI SƠN, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội: KOL chính là cầu nối mới của văn hóa Việt Nếu trước kia thông điệp văn hóa chủ yếu gắn với báo chí, truyền hình, sân khấu thì nay, nhờ mạng xã hội và sức trẻ của KOL, văn hóa dân tộc đã len lỏi vào từng trang cá nhân, từng cộng đồng trực tuyến, nhất là trong các dịp đại lễ. Với hàng triệu lượt theo dõi, mỗi bài đăng, mỗi hình ảnh gắn cùng quốc kỳ hay bản sắc dân tộc đều tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ. Điều này khiến việc tiếp nhận trở nên tự nhiên, không gò ép mà vẫn giàu cảm xúc. Có thể nói KOL chính là cầu nối mới của văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số. Nếu được dẫn dắt đúng, họ sẽ trở thành lực lượng quan trọng trong việc khẳng định sức mạnh mềm của dân tộc.

VĂN HÀ ghi ● Diễn viên LIÊN BỈNH PHÁT: Mỗi bộ phim là cơ hội để tôi mang hồn Việt ra quốc tế Trong thời đại số, nghệ sĩ có một vai trò đặc biệt trong việc quảng bá văn hóa Việt, bởi mỗi sản phẩm nghệ thuật – từ phim ảnh, âm nhạc, hội họa cho đến phong cách sống thường ngày, đều có thể trở thành cầu nối lan tỏa văn hóa đất nước. Muốn làm được điều đó, nghệ sĩ trước hết phải hiểu am hiểu và tự hào về văn hóa của mình, rồi tìm cách truyền tải thật tinh tế để người khác cảm nhận được trọn vẹn. Một bộ phim có thể chứa đựng tinh hoa văn hoá sâu sắc, nhưng nếu cách kể chuyện xa lạ, khô cứng hay lệch gu thì khó chạm tới khán giả. Thách thức lớn nhất là làm sao đưa văn hoá đến gần công chúng mà vẫn giữ được bản sắc, đồng thời phù hợp với gu thưởng thức của họ. Với riêng tôi, mỗi bộ phim mình tham gia, như Quán Kỳ Nam sắp chiếu tại Liên hoan phim Toronto, chính là cơ hội để tôi mang hồn Việt đến gần hơn với bạn bè thế giới”. LÊ DUYÊN ghi. ● Ca sĩ TÙNG DƯƠNG: Để âm nhạc và bản sắc Việt "vươn ra biển lớn" Nghệ sĩ không chỉ sáng tạo mà còn là “sứ giả văn hóa”. Âm nhạc Việt Nam đang ở giai đoạn hội nhập mạnh mẽ, đủ sức vươn ra biển lớn với lợi thế từ nhân tài, cách làm chuyên nghiệp và nền tảng văn hóa - du lịch - chính trị của đất nước. Vị thế nghệ sĩ Việt đã thay đổi tích cực. Không ít người được vinh danh ở giải thưởng quốc tế, trong đó có tôi, vừa được vinh danh tại Giải thưởng âm nhạc Nhật Bản (Music Awards Japan) ở hạng mục dành cho nghệ sĩ quốc tế. Nhưng để âm nhạc Việt thật sự hòa nhập, rào cản vẫn là ngôn ngữ. Nghệ sĩ Việt cần hát bằng những ngôn ngữ phổ biến để chạm tới khán giả toàn cầu, song song với việc giữ gìn bản sắc Việt và hồn cốt dân gian. Chỉ khi nào ca khúc Việt xuất hiện trên bảng xếp hạng quốc tế, có những show diễn mà khán giả đa phần là người nước ngoài, hoặc được công nhận ở các giải thưởng uy tín thế giới, khi ấy mới có thể nói chúng ta đã thực sự “ra biển lớn”. Tôi tin, ngày ấy không còn xa. VIẾT THỊNH ghi ● Ông TRƯƠNG LÊ HIẾU DÂN, Chi Hội trưởng Chi hội Báo chí & Truyền thông của Hội Di sản Văn hóa: Tạo “vòng đời mới” cho di sản văn hoá Một trong những cách hiệu quả trong việc lan tỏa văn hoá là sáng tạo – tức kể lại câu chuyện di sản văn hoá bằng một ngôn ngữ mới, gần gũi với công chúng qua truyền thông, mạng xã hội. Không chỉ nghệ sĩ, KOL, nhiều bạn trẻ cũng đang “sáng tạo di sản” theo cách riêng. Chẳng hạn, có nhóm bạn trẻ tổ chức triển lãm mỹ thuật lấy cảm hứng từ hát bội. Thay vì dựng lại vở diễn nguyên bản, họ tổ chức các buổi workshop, khai thác những yếu tố mỹ thuật như hóa trang, phục trang, vẽ nét mặt nhân vật và lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Chính sự tái hiện giàu thẩm mỹ này đã khơi gợi sự tò mò, khiến nhiều bạn trẻ tìm hiểu sâu hơn về hát bội - một loại hình từng bị xem là xa lạ. Khi “sáng tạo di sản” đi đôi với truyền thông, văn hoá sẽ bước vào “vòng đời mới”, trở thành tài nguyên chung trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hoá, qua đó tạo ra giá trị bền vững cả tinh thần lẫn vật chất. Nếu nghệ sĩ, KOL đủ hiểu biết và trách nhiệm, họ sẽ trở thành chiếc cầu nối hiệu quả nhất để đưa văn hoá Việt đến gần cộng đồng, xa hơn là vươn ra thế giới. LÊ DUYÊN ghi