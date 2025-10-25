Nghỉ làm do mưa bão, ngập nước có được trả lương không? 25/10/2025 10:42

(PLO)- Nghỉ làm do thiên tai, bão lũ chỉ được hưởng lương khi thuộc trường hợp bất khả kháng, giao thông tê liệt, cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động…

Khu vực tôi sinh sống gần đây thường xuyên mưa lớn và khả năng ngập cao. Tôi muốn hỏi, nếu do vậy mà tôi không thể đến công ty làm việc thì có được tính lương trong những ngày đó không?

Bạn đọc Quang Huy (Đà Nẵng)

Giải đáp thắc mắc trên, luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo Điều 99 Bộ luật Lao động 2019, người lao động khi phải ngừng việc thuộc các trường hợp sau đây sẽ được trả lương:

- Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

- Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

- Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

+ Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

+ Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng đã được Chính phủ đã quy định rất cụ thể, chi tiết tại Nghị định 74/2024 như sau:

Áp dụng với doanh nghiệp thuộc ( vùng 1) : 4.960.000 đồng/ tháng;

Áp dụng với doanh nghiệp thuộc ( vùng 2) : 4.410.000 đồng/ tháng;

Áp dụng với doanh nghiệp thuộc ( vùng 3) : 3.860.000 đồng/ tháng;

Áp dụng với doanh nghiệp thuộc ( vùng 4): 3.450.000 đồng/ tháng

Người lao động cần lưu ý không phải mọi trường hợp nghỉ làm do mưa bão, ngập nước đều được hưởng lương. Ảnh minh họa: NHƯ NGỌC

Tuy nhiên, người lao động cần lưu ý không phải cứ mưa hay ngập là người lao động được nghỉ mà vẫn hưởng lương.

Chỉ khi điều kiện thời tiết thực sự bất khả kháng, ví dụ đường bị ngập sâu, giao thông tê liệt, cơ quan nhà nước yêu cầu tạm ngừng hoạt động để bảo đảm an toàn thì mới được coi là ngừng việc do thiên tai theo luật.

Trong trường hợp mưa lớn nhưng vẫn có thể đi làm an toàn, người lao động tự ý nghỉ mà không được sự đồng ý của người sử dụng lao động có thể bị coi là nghỉ không phép và bị xử lý theo nội quy lao động.

Trường hợp doanh nghiệp chủ động cho nghỉ để bảo đảm an toàn, việc trả lương ngừng việc sẽ được hai bên thỏa thuận, thường dựa trên mức hỗ trợ tối thiểu hoặc lương ngày công cơ bản, tùy điều kiện tài chính của doanh nghiệp. Một số nơi có thể cho người lao động nghỉ phép năm hoặc làm bù sau để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.

Tóm lại, người lao động chỉ được nghỉ do mưa bão, ngập khi có lý do chính đáng, bất khả kháng. Tiền lương trong thời gian ngừng việc được thỏa thuận theo Điều 99 Bộ luật Lao động 2019, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.