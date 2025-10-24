Xuất trình thẻ BHYT muộn, có được hưởng chế độ? 24/10/2025 15:04

(PLO)- Người bệnh xuất trình thẻ BHYT muộn vẫn được thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, kể từ thời điểm xuất trình thông tin thẻ, trừ trường hợp cấp cứu.

Con tôi đăng ký thẻ BHYT học sinh, nhưng tôi chưa thêm thẻ của cháu vào VssID của tôi nên không xuất trình thẻ online được. Nếu tôi nộp thẻ giấy sau thì có được hưởng BHYT?

Về vấn đề bạn đọc thắc mắc: Bộ Y tế mới đây có hướng dẫn mới về việc thanh toán BHYT trong trường hợp người bệnh xuất trình thẻ muộn.

Theo đó, người có thẻ BHYT khi đến khám, chữa bệnh mà chưa kịp xuất trình thẻ vẫn được quỹ BHYT chi trả chi phí trong phạm vi quyền lợi, kể từ thời điểm xuất trình thông tin thẻ, trừ trường hợp cấp cứu.

Theo quy định tại Nghị định 188/2025 của Chính phủ nêu rõ: Nếu người bệnh có thẻ BHYT hợp lệ nhưng xuất trình muộn, phần chi phí khám chữa bệnh phát sinh trước thời điểm xuất trình thẻ sẽ được quỹ BHYT thanh toán trực tiếp cho người bệnh.

Người bệnh xuất trình thẻ BHYT muộn vẫn được thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Ảnh: TRẦN MINH

Mức thanh toán tối đa là 0,15 lần mức lương cơ sở đối với khám ngoại trú và 0,5 lần mức lương cơ sở đối với điều trị nội trú. Phần chi phí sau khi xuất trình thẻ sẽ được thanh toán như bình thường trong phạm vi quyền lợi BHYT.

Để được hoàn lại chi phí trước khi xuất trình thẻ, người bệnh hoặc người nhà cần nộp văn bản đề nghị thanh toán trực tiếp theo mẫu. Có thể chọn nhận tiền mặt tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH hoặc chuyển khoản về tài khoản cá nhân.

Ngoài ra, trường hợp thẻ BHYT bản điện tử gặp lỗi hoặc do không có kết nối Internet, người bệnh cung cấp mã số thẻ BHYT để cơ sở khám chữa bệnh tra cứu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của BHXH Việt Nam. Trường hợp không tra cứu được: cơ sở khám chữa bệnh ghi nhận thông tin mã số thẻ BHYT, tiếp nhận người bệnh và sẽ phối hợp với cơ quan BHXH để xác minh thông tin.

Lưu ý: Cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan BHXH không được quy định thêm thủ tục khám chữa bệnh BHYT ngoài các quy định của Luật, và không được yêu cầu người bệnh sao chụp hoặc chi trả chi phí sao chụp giấy tờ.

Người có thời gian tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng kể từ thời điểm đủ điều kiện.