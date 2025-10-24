Xuất trình thẻ BHYT muộn, có được hưởng chế độ?

Con tôi đăng ký thẻ BHYT học sinh, nhưng tôi chưa thêm thẻ của cháu vào VssID của tôi nên không xuất trình thẻ online được. Nếu tôi nộp thẻ giấy sau thì có được hưởng BHYT?
Bạn đọc Tuannguyen...@gmail.com
Về vấn đề bạn đọc thắc mắc: Bộ Y tế mới đây có hướng dẫn mới về việc thanh toán BHYT trong trường hợp người bệnh xuất trình thẻ muộn.
Theo đó, người có thẻ BHYT khi đến khám, chữa bệnh mà chưa kịp xuất trình thẻ vẫn được quỹ BHYT chi trả chi phí trong phạm vi quyền lợi, kể từ thời điểm xuất trình thông tin thẻ, trừ trường hợp cấp cứu.
Theo quy định tại Nghị định 188/2025 của Chính phủ nêu rõ: Nếu người bệnh có thẻ BHYT hợp lệ nhưng xuất trình muộn, phần chi phí khám chữa bệnh phát sinh trước thời điểm xuất trình thẻ sẽ được quỹ BHYT thanh toán trực tiếp cho người bệnh.
Mức thanh toán tối đa là 0,15 lần mức lương cơ sở đối với khám ngoại trú và 0,5 lần mức lương cơ sở đối với điều trị nội trú. Phần chi phí sau khi xuất trình thẻ sẽ được thanh toán như bình thường trong phạm vi quyền lợi BHYT.
Để được hoàn lại chi phí trước khi xuất trình thẻ, người bệnh hoặc người nhà cần nộp văn bản đề nghị thanh toán trực tiếp theo mẫu. Có thể chọn nhận tiền mặt tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH hoặc chuyển khoản về tài khoản cá nhân.
Ngoài ra, trường hợp thẻ BHYT bản điện tử gặp lỗi hoặc do không có kết nối Internet, người bệnh cung cấp mã số thẻ BHYT để cơ sở khám chữa bệnh tra cứu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của BHXH Việt Nam. Trường hợp không tra cứu được: cơ sở khám chữa bệnh ghi nhận thông tin mã số thẻ BHYT, tiếp nhận người bệnh và sẽ phối hợp với cơ quan BHXH để xác minh thông tin.
Lưu ý: Cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan BHXH không được quy định thêm thủ tục khám chữa bệnh BHYT ngoài các quy định của Luật, và không được yêu cầu người bệnh sao chụp hoặc chi trả chi phí sao chụp giấy tờ.
Người có thời gian tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng kể từ thời điểm đủ điều kiện.
Nhiều cách xuất trình thẻ BHYT linh hoạt hơn cho người dân
Khi đi khám chữa bệnh BHYT, người tham gia cần xuất trình thông tin về thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân theo một trong các hình thức sau: Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đã tích hợp thông tin thẻ BHYT;
Thẻ BHYT bản điện tử hoặc bản giấy. Nếu thẻ chưa có ảnh hoặc mã số BHYT, cần xuất trình thêm giấy tờ tùy thân có ảnh (Căn cước công dân, hộ chiếu, ứng dụng VNeID, ứng dụng VssID hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã).
Trẻ em dưới 6 tuổi: Chỉ cần xuất trình thẻ BHYT (bản điện tử hoặc bản giấy) hoặc mã số BHYT. Nếu chưa có thẻ, xuất trình giấy chứng sinh (bản gốc hoặc bản chụp).
Người đã hiến bộ phận cơ thể: Thẻ BHYT; Trường hợp chưa có thẻ BHYT, xuất trình giấy ra viện do cơ sở khám chữa bệnh nơi lấy bộ phận cơ thể cấp kèm giấy tờ chứng minh nhân thân.
Trường hợp cấp cứu: Xuất trình các giấy tờ nêu trên trước khi kết thúc đợt điều trị.