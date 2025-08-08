Người bị bệnh lao phổi đeo khẩu trang đứng bán thức ăn được không? 08/08/2025 10:36

(PLO)- Việc sử dụng người đang mắc bệnh lao phổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (dù đeo khẩu trang) là hành vi bị nghiêm cấm.

Gửi câu hỏi đến báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc Tâm An trình bày: Gần nhà chị có một phụ nữ ngoài 60 tuổi đang bị lao phổi. Hộ gia đình này chuyên sản xuất bún tươi để bán. Dù bị bệnh nhưng người phụ nữ này vẫn đứng ra phụ con chia bún để bán cho khách.

Bạn đọc Tâm An đã vài lần qua nhắc khéo liệu cô phụ con buôn bán như vậy có ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Cả gia đình họ thản nhiên trả lời, cả nhà đều đeo khẩu trang, bao tay khi chế biến, bán bún thì đâu ảnh hưởng đến ai.

Bạn đọc Tâm An vẫn chưa an lòng nên thắc mắc đến Báo, một người bị bệnh truyền nhiễm vẫn tham gia bán thức ăn thì có vi phạm pháp luật?

Luật sư Trần Ngọc Quý, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:

Bệnh lao phổi được xếp vào bệnh truyền nhiễm ở nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007.

Theo khoản 9 Điều 5 Luật An toàn thực phẩm 2010 thì người mắc bệnh truyền nhiễm tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm được xem là hành vi bị cấm.

Trường hợp bạn trình bày, một người đang mắc bệnh lao phổi phụ con bán bún tươi được xem là tham gia vào kinh doanh thực phẩm. Do đó, đây là hành vi bị cấm; dù người đó có đeo khẩu trang thì cũng không được pháp luật cho phép.

Người đang mắc bệnh lao phổi tham gia vào kinh doanh thực phẩm là hành vi bị cấm.

﻿Ảnh minh họa: AI

Mặt khác, theo điểm a khoản 7 Điều 9 Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP) thì việc sử dụng người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà đang bị mắc bệnh: tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp... thì bị phạt tiền từ 15-20 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi trên còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 1-3 tháng.