Người dân An Giang đổ xô đi bắt cá linh ở Cống Tha La 04/11/2025 17:05

(PLO)- Người dân An Giang và các vùng lân cận nô nức đổ về Cống Tha La bắt cá linh khi nơi này mở cống xả lũ đưa phù sa về hạ lưu.

Trong những ngày gần đây, khi cống Tha La được vận hành xả lũ, khu vực dưới chân cống bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường.

Video: Người dân An Giang đổ xô đi bắt cá linh ở Cống Tha La.

Rất nhiều người dân ở phường Thới Sơn và nhiều địa phương lân cận nô nức kéo đến để bắt cá linh loài cá đặc trưng của mùa nước nổi miền Tây.

Người dân đổ xô đi bắt cá ở Cống Tha La.

Theo ghi nhận, có rất nhiều xuồng, ghe và vỏ lãi đã chen kín khu vực dưới chân cống. Không chỉ có ngư dân chuyên nghiệp, nhiều người dân từ các huyện khác cũng tìm đến để “trải nghiệm” cảnh bắt cá tự nhiên giữa dòng nước đục phù sa.

Nhiều người dùng xuồng, vỏ lãi tập trung dưới chân cống Tha La để bắt cá.

Ai cũng phấn khởi khi chỉ trong chốc lát đã vớt được những mẻ cá linh, cá mè nặng trĩu vợt.

Cá linh được người đánh bắt cá vớt đem lên xuồng.

Theo kinh nghiệm người dân, mỗi khi cống Tha La mở xả điều tiết lũ từ thượng nguồn Campuchia về hạ nguồn, cá tôm tự nhiên theo dòng nước đổ về rất nhiều. Đây là thời điểm “vàng” để đánh bắt cá linh – món đặc sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Những cây vợt kèm theo dây điện dùng để xuyệt và bắt cá ở gần khu vực Cống Tha La

Tuy nhiên, bên cạnh những người dùng vợt truyền thống, vẫn còn một số người kích điện để bắt cá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng nguồn lợi thủy sản.

Việc đánh bắt cá bằng kích điện khiến nhiều người bất bình.

Anh Nguyễn Hải Anh (42 tuổi, Phường Phước Long, TP.HCM) đi du lịch mùa nước nổi khi thấy cảnh tưởng này chia sẻ: “Tôi hay đi vòng các tỉnh miền Tây mùa nước nổi, thấy năm nay lũ lớn, nước về nhiều, xả lũ giúp đất có phù sa, nông dân trúng mùa, cá tôm cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, việc đánh bắt cá bằng kích điện rất nguy hiểm và cạn kiệt nguồn tài nguyên, cần tuyên truyền để người dân ý thức hơn việc đánh bắt cá phù hợp”.

Cống Tha La được đưa vào sử dụng năm 2022

Cống Tha La nằm trên địa bàn phường Thới Sơn, tỉnh An Giang được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2022. Công trình gồm ba khoang, mỗi khoang rộng 22m, tổng chiều rộng 66m.

Cống Tha La có nhiệm vụ điều tiết lũ quan trọng của vùng Tứ giác Long Xuyên.

Cống Tha La có nhiệm vụ tiêu thoát lũ, giảm bớt lưu lượng dòng chảy qua cống vào vùng nội đồng, đồng thời việc lưu thông thủy qua công trình có khẩu độ hẹp, lưu tốc lớn sẽ không đảm bảo an toàn giao thông thủy.