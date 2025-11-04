Người dân An Giang đổ xô đi bắt cá linh ở Cống Tha La

Trong những ngày gần đây, khi cống Tha La được vận hành xả lũ, khu vực dưới chân cống bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường.
Rất nhiều người dân ở phường Thới Sơn và nhiều địa phương lân cận nô nức kéo đến để bắt cá linh loài cá đặc trưng của mùa nước nổi miền Tây.
Theo ghi nhận, có rất nhiều xuồng, ghe và vỏ lãi đã chen kín khu vực dưới chân cống. Không chỉ có ngư dân chuyên nghiệp, nhiều người dân từ các huyện khác cũng tìm đến để “trải nghiệm” cảnh bắt cá tự nhiên giữa dòng nước đục phù sa.
Ai cũng phấn khởi khi chỉ trong chốc lát đã vớt được những mẻ cá linh, cá mè nặng trĩu vợt.
Theo kinh nghiệm người dân, mỗi khi cống Tha La mở xả điều tiết lũ từ thượng nguồn Campuchia về hạ nguồn, cá tôm tự nhiên theo dòng nước đổ về rất nhiều. Đây là thời điểm “vàng” để đánh bắt cá linh – món đặc sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Tuy nhiên, bên cạnh những người dùng vợt truyền thống, vẫn còn một số người kích điện để bắt cá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng nguồn lợi thủy sản.
Anh Nguyễn Hải Anh (42 tuổi, Phường Phước Long, TP.HCM) đi du lịch mùa nước nổi khi thấy cảnh tưởng này chia sẻ: “Tôi hay đi vòng các tỉnh miền Tây mùa nước nổi, thấy năm nay lũ lớn, nước về nhiều, xả lũ giúp đất có phù sa, nông dân trúng mùa, cá tôm cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, việc đánh bắt cá bằng kích điện rất nguy hiểm và cạn kiệt nguồn tài nguyên, cần tuyên truyền để người dân ý thức hơn việc đánh bắt cá phù hợp”.
Cống Tha La nằm trên địa bàn phường Thới Sơn, tỉnh An Giang được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2022. Công trình gồm ba khoang, mỗi khoang rộng 22m, tổng chiều rộng 66m.
Cống Tha La có nhiệm vụ tiêu thoát lũ, giảm bớt lưu lượng dòng chảy qua cống vào vùng nội đồng, đồng thời việc lưu thông thủy qua công trình có khẩu độ hẹp, lưu tốc lớn sẽ không đảm bảo an toàn giao thông thủy.
Cống Tha La được khởi công xây dựng tại vị trí đập tràn cao su Tha La, trên tuyến đê ngăn lũ bờ nam kênh Vĩnh Tế, thuộc địa phận phường Thới Sơn, tỉnh An Giang được xây dựng hoàn thành vào năm 2022, và bàn giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang quản lý, vận hành khai thác và bảo vệ cho đến nay.
Cống Tha La và Trà Sư là hai cống điều tiết lũ từ Campuchia thoát nước ra hướng biển Tây, tạo điều kiện để đưa phù sa từ sông Hậu vào cải tạo đồng ruộng; lấy nước tưới cho khoảng 17.500ha đất tự nhiên trong mùa khô; phát triển giao thông thủy, bộ; kiểm soát lũ vùng tứ giác Long Xuyên với diện tích tự nhiên 498.141ha thuộc tỉnh An Giang và TP Cần Thơ.