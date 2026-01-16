Người dân nơm nớp dưới chân núi 'đổi màu' - Bài cuối: Thay đề án cũ, trao quyền xuống xã 16/01/2026 06:00

(PLO)- Thanh Hóa sẽ phân cấp, phân quyền, "siết" trách nhiệm triển khai từ tỉnh đến xã nhằm bảo đảm hạ tầng tối thiểu tại các khu tái định cư tập trung để người dân sớm ổn định cuộc sống và thoát khỏi vùng nguy hiểm sạt lở đất, lũ quét.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã có cuộc trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM về thực trạng đề án di dân tái định cư giai đoạn 2021–2025 tại Thanh Hóa sau khi bộc lộ nhiều bất cập về quy hoạch, đầu tư và tổ chức thực hiện.

Từ đề án tái định cư giai đoạn trước, Thanh Hóa sẽ xây dựng đề án tái định cư giai đoạn 2026–2030 phù hợp thực tiễn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, đã là dự án tái định cư thì dân phải ở được.

Ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao đổi với phóng viên Báo Pháp Luật TP. HCM

Tỉnh không lường hết khó khăn khi thực hiện đề án

.Phóng viên: Thưa ông, Đề án di dân tái định cư giai đoạn 2021–2025 của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả nào, và đâu là những vướng mắc lớn nhất khiến nhiều dự án tái định cư chưa thành hình và đạt được mục tiêu như kỳ vọng?

+ Ông Cao Văn Cường: Đối với Đề án di dân tái định cư 2021-2025, UBND tỉnh Thanh Hóa cùng với các sở ngành và các huyện, xã triển khai đã đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, quá trình triển khai có những khó khăn, vướng mắc tồn tại khiến thời gian giải quyết kéo dài, không hiệu quả như mong muốn do tỉnh không lường hết những tồn tại trong quá trình thực hiện.

Cụ thể, việc thực hiện đề án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất, chưa nằm trong quy hoạch lâm nghiệp và các công trình phòng cháy chữa cháy.

Đặc biệt, việc đầu tư các dự án tái định cư chưa phù hợp với tình hình từng vùng, nhất là các vùng miền núi cao vì có suất đầu tư, san lấp lớn. Vì thế, quá trình thực hiện đề án chưa được như mong muốn.

Con đường dẫn vào bản Tung, xã Trung Lý chênh vênh bên sườn núi. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đổi cách làm, tháo gỡ “nút thắt” tái định cư

. Trước thực tế biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, đặc biệt lượng mưa kỷ lục trong năm 2025, việc điều chỉnh và xây dựng đề án tái định cư giai đoạn 2026–2030 được tỉnh đặt ra với những thay đổi căn bản nào?

+ Trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ sơ kết, đánh giá đồng thời giao Sở NN&PTNT đánh giá toàn diện để đề xuất thực hiện đề án mới cho giai đoạn 2026-2030. Chúng tôi xét thấy đề án này thực sự cần thiết khi thời tiết diễn biến bất thường, khó lường và biến đổi khí hậu sâu sắc.

Năm 2025, chúng ta chứng kiến nhiều khu vực lượng mưa đo được lên đến 1.677mm. Điều này cho thấy không hạ tầng nào chịu được cường độ mưa lớn như vậy.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhận thức được điều đó nên giao ngành nông nghiệp cùng các sở ngành, địa phương rà soát cho giai đoạn 2026-2030. Đề án mới sẽ thay đổi về hình thức ổn định tại chỗ, xen ghép và tái định cư tập trung.

Hình ảnh Bản Poọng, xã Tam Chung, Thanh Hóa từng bị xóa sổ hoàn toàn tháng 8-2018. Ảnh: ĐẶNG TRUNG



Trong hỗ trợ cho người dân, tỉnh tiếp tục giữ nguyên và kéo dài chính sách đến năm 2030. Cụ thể, đối với hộ dân di dời nhà là 50 triệu đồng, đối với nhà xây dựng mới là 75 triệu đồng và nhà xây dựng hai tầng là 100 triệu đồng.

Cùng với đó, tỉnh thực hiện phân cấp, phân quyền cho cấp xã về đất đai. Việc quyết định đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hầu hết được ủy quyền cho các xã chủ động thực hiện.

Đối với quy hoạch sử dụng đất, Trung ương chỉ đạo rất rõ thẩm quyền của UBND xã. Sở NN&PTNT cũng đang đề xuất UBND tỉnh giao xã là cấp quyết định đầu tư. Nghĩa là xã chủ động hoàn toàn từ chủ trương đầu tư, vị trí đặt khu tái định cư đến quy hoạch để tháo gỡ khó khăn.

Sau trận lũ lịch sử kinh hoàng xảy ra ở huyện Mường Lát cũ, khiến nhiều bản làng bị xóa sổ hoàn toàn tháng 8-2018, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (nay là Thủ tướng Chính phủ) vượt núi đến với đồng bào và chỉ đạo sớm tái định cư cho bà con. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Về suất đầu tư tái định cư, tỉnh chia theo khu vực cụ thể. Khu vực núi cao, địa hình phức tạp có suất đầu tư cao nhất để phù hợp với hạ tầng thực tế. Trước đây, suất đầu tư theo quy định chung không quá 300 triệu đồng/hộ.

Làm tái định cư, người dân phải sinh sống và ở được

. Điểm mới nổi bật của đề án 2026–2030 là ưu tiên tái định cư tại chỗ, xen ghép và phân cấp mạnh cho cấp xã. Cách làm này sẽ giúp tháo gỡ những “nút thắt” gì so với giai đoạn trước?

+ Trong đề án mới, chúng tôi điều chỉnh mức đầu tư khái toán căn cứ tình hình thực tế địa phương, đặc biệt phải đảm bảo tối thiểu hạ tầng để người dân có thể sinh sống được.

Những khu tái định cư ở huyện Mường Lát cũ đã góp phần an cư, cuộc sống của người dân đổi thay không còn tái diễn cảnh chạy lũ quét, núi lở mỗi mùa mưa lũ trong suốt 7 năm qua.



Cụ thể phải thực hiện xong giải phóng mặt bằng, có đường giao thông, rãnh thoát nước, có điện và nước sạch. Đây là nhu cầu tối thiểu.

Sau đó, căn cứ vào mục tiêu sẽ đầu tư hạ tầng nông thôn, tiến tới các bản tái định cư trở thành bản nông thôn mới như trồng cây xanh, nhà văn hóa, trường mầm non. Nếu nguồn vốn lớn sẽ lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia như giáo dục, giảm nghèo.

Kiên quyết không để dân sống trong vùng nguy hiểm

. Trong đề án mới, tỉnh điều chỉnh suất đầu tư theo từng khu vực và xác định hạ tầng tối thiểu bắt buộc. Việc này được tính toán ra sao để người dân ổn định lâu dài?

+ Quan điểm lần này là phải đảm bảo các hạng mục tối thiểu để người dân không phải suy nghĩ về hạ tầng nữa. Các dự án giai đoạn trước chưa làm được sẽ được tích hợp vào đề án lần này.

Người dân sống trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét mong sớm được an cư thay vì sống trong thấp thỏm, lo âu khi mùa mưa bão đến. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đầu tư công trung hạn sẽ triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm 2026. Trọng điểm là ưu tiên tái định cư tại chỗ và xen ghép để dân không bị tách khỏi cộng đồng, văn hóa. Trường hợp sạt lở đất nghiêm trọng mới buộc phải di dời cả bản để làm khu tái định cư tập trung.

. UBND tỉnh sẽ ràng buộc trách nhiệm các bên thế nào để dự án tái định cư khẩn cấp triển khai đúng tiến độ?

+ UBND tỉnh quy định rõ trách nhiệm đến từng sở, ban ngành và cấp xã. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phải tháo gỡ ngay, đồng thời đề xuất xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Một góc bản Poọng, xã Tam Chung, Thanh Hóa yên bình sau khi được tái định cư năm 2018. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đặc biệt, đối với các dự án tái định cư khẩn cấp, đơn vị liên quan tiến hành chỉ định thầu để triển khai ngay đầu năm 2026 nhằm giúp người dân an cư trước mùa mưa bão.

Tỉnh Thanh Hóa kiên quyết không để người dân sống trong vùng nguy hiểm sạt lở, lũ quét, đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới



Xin cám ơn ông!