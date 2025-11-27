Người dân vùng lũ cảm ơn bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM: 'Món quà đến đúng lúc chúng tôi rất cần' 27/11/2025 20:17

(PLO)- Chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” do báo Pháp Luật TP.HCM phát động tiếp tục đến với người dân xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk).

Sáng 27-11, Chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” do báo Pháp Luật TP.HCM phát động tiếp tục đến với người dân xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk). Đây là hai trong hàng chục xã ở tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) bị cô lập, chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Sau lũ, bà con gặp vô vàn khó khăn trong việc tái thiết cuộc sống.

Trong chương trình sáng 27 và 28-11, đoàn cứu trợ của báo Pháp Luật TP.HCM và doanh nghiệp đồng hành trao tổng cộng 550 suất quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, thuốc men) cho bà con vùng lũ.

Ngoài ra, đoàn trao hỗ trợ 10 suất quà (mỗi suất 5 triệu đồng) cho gia đình có người mất trong đợt lũ vừa qua; 200 máy lọc nước (trị giá 400 triệu đồng) cho người dân vùng ngập sâu. Tổng trị giá tiền mặt và vật phẩm hơn 1 tỉ đồng.