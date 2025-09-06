Người mua vàng đang phấn khích với thông tin mới 06/09/2025 09:55

(PLO)-Giá vàng tăng mạnh sau một số thông tin quan trọng vừa xuất hiện, củng cố vững chắc giá trị đầu tư cho người sở hữu.

Giá vàng thế giới hôm nay (6-9) đã tăng vọt lên mức kỷ lục 3.598 USD/ounce, tương đương 115,6 triệu đồng/lượng.

Trong báo cáo mới đây, Ngân hàng Goldman Sachs đã nhận định rằng giá vàng có thể tăng lên gần 5.000 USD/ounce (160 triệu đồng/lượng) nếu niềm tin của nhà đầu tư vào đồng USD bị lung lay và một phần nhỏ tài sản từ thị trường trái phiếu Mỹ chuyển sang vàng.

Theo giới phân tích, giá vàng đã tăng vọt lên mức cao chưa từng có vào hôm nay sau khi báo cáo việc làm của Mỹ suy giảm mạnh, gần như đảm bảo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào cuối tháng 9 này.

Lãi suất và giá vàng vốn ngược chiều nhau. Lãi suất giảm, giá vàng sẽ tăng và ngược lại. Nguyên nhân, lãi suất giảm làm cho việc gửi tiền tiết kiệm hoặc đầu tư vào trái phiếu trở nên kém hấp dẫn hơn. Điều này khiến các nhà đầu tư tìm kiếm những kênh đầu tư khác có khả năng sinh lời cao hơn hoặc an toàn hơn, và vàng là một lựa chọn lý tưởng.

Sự suy yếu của đồng USD lúc này cũng góp phần vào đà tăng của vàng, vì vàng được định giá bằng USD, khiến nó trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Theo Gold Price, người mua vàng dài hạn đang hưởng lợi lớn khi giá vàng liên tục thiết lập các kỷ lục mới. Cụ thể, người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi 162 USD/ounce, tương đương 5,2 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi 629 USD/ounce, tương đương 21 triệu đồng/lượng.