Nhà đầu tư kiếm tiền trong... sương mù

(PLO)- Bất động sản đóng băng, chứng khoán èo uột, giá vàng chơi trò ú tim, tỉ giá biến động…, các nhà đầu tư đang trải qua một giai đoạn khá khó khăn.

Hiện các nhà đầu tư (NĐT) giống người đi trong sương mù. Ngay cả những NĐT lão luyện cũng không dám quả quyết kênh đầu tư nào trong giai đoạn này vừa có mức sinh lời tốt nhất vừa đạt thanh khoản cao.

Chứng khoán chờ thời

Thời gian gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam trồi sụt thất thường khiến cổ phiếu không còn là sự lựa chọn hàng đầu đối với NĐT.

Bất ổn địa chính trị toàn cầu khiến bức tranh thị trường chứng khoán rất khó đoán định. Đây là trở ngại không nhỏ đối với NĐT ngắn và trung hạn. Ngay cả NĐT dài hạn chiến lược cũng cần thay đổi và phải rất thận trọng nếu muốn giải ngân được.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho biết lạm phát tăng, mặt bằng lãi suất tiền gửi cũng có chiều hướng tăng khiến thị trường chứng khoán vốn có mức độ nhạy cảm lớn với lãi suất và lạm phát đang chịu ảnh hưởng mạnh. Chỉ khi nào lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, tần suất tăng và tốc độ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm, khi đó mới là thời điểm phù hợp để NĐT dài hạn giải ngân trở lại. Do đó, NĐT dài hạn cần đợi đến khi những yếu tố bất định như địa chính trị, định hướng tăng lãi suất của Fed trong năm 2023 rõ ràng hơn mới tiếp tục giải ngân.

Đối với NĐT ngắn hạn có độ nhạy bén với thị trường cao vẫn có thể tìm kiếm lợi nhuận trong tháng 10 và tháng 11. Thời điểm này, một số yếu tố bất định có khả năng tác động đến thị trường chứng khoán đang giảm. Tuy nhiên, đến tháng 12 các yếu tố rủi ro có thể sẽ đến và khiến đà giảm của chứng khoán có nguy cơ quay lại.

Tiết kiệm, kênh thu nhập thụ động

Ông Dương Anh Vũ, chuyên gia tài chính, chia sẻ: Cuối tháng 9 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới sáu tháng thêm 1%/năm. Động thái này khiến mặt bằng lãi suất huy động có sự thay đổi đáng kể.

Nếu đầu tháng 9 lãi suất huy động tốt nhất ở các ngân hàng giới hạn quanh mức 7%/năm thì đến thời điểm này, lãi suất huy động cao nhất lên đến 8,8%/năm. Tỉ lệ lãi suất tiết kiệm ở mức này sẽ tạo ra sự cạnh tranh nhất định bởi trong thời kỳ gạo châu củi quế, tỉ lệ sinh lời gần 9%/năm không phải là con số nhỏ.

Theo dự báo, với áp lực tỉ giá, Ngân hàng Nhà nước có thể còn điều chỉnh lãi suất theo hướng tăng với tỉ lệ 0,5% đến 1%, nâng lãi suất huy động gần chạm mức 10%. Đây là tỉ lệ khá hấp dẫn đối với NĐT không chuộng rủi ro và muốn có thu nhập thụ động.

Đồng tình, ông Nguyễn Thế Minh cũng ủng hộ những NĐT chuộng chiến lược đầu tư an toàn. Theo đó, giữa bối cảnh này, nên phân bổ vào tài sản có mức rủi ro thấp như gửi tiết kiệm. Ngoài ra, kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cũng là một sự lựa chọn phù hợp. Lý do là Nghị định 65 vừa ban hành đã bảo vệ quyền lợi cho NĐT tốt hơn và trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong giai đoạn này cũng có độ an toàn cao hơn.

Ảm đạm nhất trong các kênh đầu tư hiện nay có lẽ là bức tranh của thị trường BĐS. Thanh khoản kém cùng vấn đề thiếu động lực từ nguồn vốn khiến những ai muốn đầu tư có thể phải chờ thêm khá lâu. Kênh đầu tư BĐS chỉ có thể tìm lại sức sống khi nào có nguồn vốn đầu tư dồi dào hơn và nguồn hàng đa dạng hơn xuất hiện trên thị trường. Ông DƯƠNG ANH VŨ,

chuyên gia tài chính

Vàng không sinh lời nhưng tốt để trú ẩn

Theo ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, vàng không phải là kênh đầu tư sinh lời nhưng lại là kênh trú ẩn an toàn.

Nếu NĐT chưa tìm được bất động sản (BĐS) ưng ý, sợ chứng khoán “rơi dao” thì có thể giải ngân 10%-20% vốn của mình trú ẩn vào vàng.

Với hàng loạt yếu tố biến động hiện nay, giá dầu vẫn tiếp tục tăng thì giá vàng quốc tế cũng khó xuống. Thời gian qua, dù giá vàng thế giới chịu áp lực điều chỉnh giảm nhưng chỉ giảm khi Fed công bố tăng lãi suất đồng USD. Chỉ trong thời gian ngắn sau đó, kim loại quý đã phục hồi vùng giá 1.700-1.750

USD/ounce của mình. Nếu tháng cuối năm Fed đưa ra định hướng giảm tần suất và tốc độ tăng lãi suất đồng USD, giá vàng sẽ còn vọt lên nữa.

Ông Dương Anh Vũ cho biết: “Thị trường vàng đang có những hạn chế nhất định khi giá vàng trong nước giữ khoảng cách khá xa so với thế giới. Tuy nhiên, yếu tố ổn định của thị trường vàng trong nước giúp cho kim loại quý này vẫn góp mặt trong danh sách kênh đầu tư đáng lựa chọn giai đoạn cuối năm. Tính mùa vụ của thị trường vàng thế giới cũng là yếu tố hỗ trợ đối với thị trường vàng từ thời điểm này cho đến quý I-2023”.

Bất động sản với bức tranh màu xám

Ông Võ Hồng Thắng - Phó Giám đốc nghiên cứu và phát triển DKRA Group nhận định các doanh nghiệp BĐS tại TP.HCM bắt đầu ngấm sức ép lớn về vốn sau các biến động trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua.

Mặc dù Ngân hàng Nhà nước vừa nới room tín dụng cho một số ngân hàng thương mại song cũng không đủ để bù đắp cho nhu cầu vay đã xếp hàng từ vài tháng trước. Từ ngày 1-10, tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung hạn và dài hạn sẽ phải tiếp tục giảm xuống từ 37% hiện nay còn 34%. Những động thái trên đã và đang tác động rất lớn đến thị trường vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn.

Đầu tiên, tác động đến thanh khoản thị trường vốn đang giảm, việc nới room tín dụng được kỳ vọng sẽ giúp thị trường cuối năm hồi phục nhưng đà hồi phục sẽ không được như kỳ vọng. Tiếp đến là giá bán, thị trường thứ cấp có thể sẽ phân hóa cục bộ, xuất hiện giảm giá ở một số dự án, ở một nhóm khách hàng có sử dụng đòn bẩy tài chính.

Từ góc nhìn của NĐT cá nhân, anh Nguyễn Đức Tuấn (quận 3) cho biết: “Từ nay đến hết quý I-2023, NĐT chịu khó đi săn lùng chắc chắn sẽ tìm được BĐS giá ngộp, tức là những người kẹt tiền buộc phải bán. Nếu không cứ thăm dò giá cả thêm, có tiền mặt cũng không cần vội vàng xuống tiền. Đối với NĐT, khi mua phân khúc căn hộ họ thường lựa chọn trên thị trường sơ cấp, còn với phân khúc nhà phố, villa thì họ chọn vị trí đẹp, được sang nhượng với giá phù hợp. Phân khúc này chủ yếu dành cho NĐT có tiền mặt, không sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc nếu có thì tỉ lệ vay ở mức thấp. Nếu mua được những sản phẩm như vậy thì vẫn sinh lời tốt hơn so với gửi tiền ngân hàng để nhận lãi suất 7%-8%/năm”.•

Thị trường địa ốc đang gạn đục khơi trong Theo Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam Sử Ngọc Khương, hiện tại thị trường BĐS trong giai đoạn này để dành cho những người mua để ở thực và nhóm có tiền tươi thóc thật, không dành cho NĐT lướt sóng và sử dụng đòn bẩy tài chính. Có thể nói đây là thời điểm mà thị trường địa ốc đang gạn đục khơi trong. Những người có sẵn tiền mặt vẫn đang săn lùng BĐS rất nhiều. Số lượng người bán đang nhiều hơn người mua chính là cơ hội để NĐT chọn được những sản phẩm tốt hơn. Nếu giai đoạn 2010-2011 có những phân khúc BĐS giảm sâu 20%-30% thì bây giờ thị trường không hề có chuyện giảm sốc như vậy. Ngay cả khi NĐT bán lỗ thì cũng chỉ là lỗ phần lời, tức là cắt bỏ phần lợi nhuận kỳ vọng hoặc chấp nhận bù lỗ phần lãi suất vay ngân hàng, chứ không phải họ bán lỗ so với giá vốn. Tính thanh khoản trên thị trường BĐS èo uột không phải vì không có người mua mà vì người bán trên thị trường thứ cấp muốn lợi dụng yếu tố khan hiếm nguồn cung để hưởng mức giá chênh lệch quá cao. “Thế nhưng tham vọng kiếm lời này khó thành hiện thực do NĐT có tiền tươi thóc thật không lựa chọn vì khả năng sinh lời sẽ rất thấp, còn NĐT cần dùng đòn bẩy tài chính lại khó tiếp cận vốn vay ngân hàng” - ông Khương phân tích.

THÙY LINH