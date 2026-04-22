Nhạc sĩ Phạm Tuyên tham gia MV 'Có Bác trong tim', lan tỏa tình yêu Tổ quốc 22/04/2026 11:56

(PLO)- Với sự tham gia của nhạc sĩ Phạm Tuyên, MV Có Bác trong tim tạo nên cuộc gặp gỡ giàu ý nghĩa giữa các thế hệ trong âm nhạc Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026), dự án âm nhạc đặc biệt MV Có Bác trong tim chính thức được phát hành lúc 11 giờ 30 ngày 22-4-2026 trên kênh YouTube Gia Đình Lớn cùng các nền tảng nhạc số.

Đây là sản phẩm của "em bé chất” Xệ Xệ được ê-kíp đầu tư thực hiện, với sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương và sự xuất hiện đặc biệt của nhạc sĩ Phạm Tuyên, tạo nên cuộc gặp gỡ giàu ý nghĩa giữa các thế hệ trong âm nhạc Việt Nam.

Đại diện ê-kíp sản xuất cho biết, Có Bác trong tim được khơi nguồn cảm hứng từ ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác vào tháng 4-1975.

Từ một nhạc phẩm đã gắn bó với nhiều thế hệ, ê-kíp lựa chọn cách làm mới bằng tư duy hiện đại, tạo nên tác phẩm mang tinh thần đương thời nhưng vẫn giữ sự trang trọng, thiêng liêng và niềm tự hào dân tộc.

Không đi theo lối kể chuyện hoài niệm, MV lan tỏa những hình ảnh lịch sử phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, được thể hiện với tinh thần năng động, tích cực, qua đó khẳng định hình ảnh Bác Hồ vẫn hiện diện trong đời sống tinh thần của người Việt Nam hôm nay.

Điểm nhấn của sản phẩm là sự kết hợp giữa nghệ sĩ nhí Xệ Xệ và ca sĩ Tùng Dương. Nếu Tùng Dương đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trưởng thành với chiều sâu trải nghiệm, thì Xệ Xệ mang đến nguồn năng lượng hồn nhiên, trong trẻo. Hai màu sắc âm nhạc khác biệt gặp nhau ở tinh thần tích cực, tạo nên tổng thể hài hòa giữa chiều sâu cảm xúc và sức sống tươi mới.

Đặc biệt, MV có sự xuất hiện của nhạc sĩ Phạm Tuyên – tác giả ca khúc gốc. Hình ảnh ông xuất hiện bình dị trong MV như một chứng nhân của thời đại, góp phần tạo nên khoảnh khắc xúc động.

Theo ca sĩ Tùng Dương, việc ba thế hệ cùng góp mặt trong sản phẩm ra mắt dịp 30-4 mang ý nghĩa như những “gạch nối”, thể hiện sự trao truyền các giá trị tinh thần và niềm tự hào dân tộc.

Ê-kíp cho biết, nhạc sĩ Phạm Tuyên không chỉ tham gia MV mà còn ký tặng cho Xệ Xệ bản phổ ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng để lan tỏa tới thế hệ trẻ.

Bản phối do Giám đốc âm nhạc Cao Thanh Thảo My thực hiện theo hướng trẻ trung, hiện đại với nhịp Trap/Hiphop kết hợp chất liệu dân tộc như sáo, đàn tranh, giúp ca khúc giữ bản sắc Việt Nam nhưng gần gũi hơn với khán giả trẻ.

MV được dàn dựng lấy âm nhạc và cảm xúc làm trung tâm, với bối cảnh quay tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam và nhà riêng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Các hình ảnh như lá cờ Tổ quốc, tư liệu lịch sử, nụ cười của nhạc sĩ Phạm Tuyên, hay gương mặt của Tùng Dương và Xệ Xệ được sử dụng tiết chế, làm nổi bật tinh thần tri ân và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Điểm nhấn của Có Bác trong tim nằm ở ý tưởng kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai. Nhạc sĩ Phạm Tuyên đại diện cho ký ức lịch sử, Tùng Dương là tiếng nói của hiện tại, còn Xệ Xệ tượng trưng cho thế hệ tương lai.

Ba thế hệ cùng xuất hiện trong một tác phẩm tạo nên hình ảnh về sự kế thừa và lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, cùng niềm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với ý nghĩa đó, MV Có Bác trong tim không chỉ là sản phẩm âm nhạc ra mắt dịp lễ lớn mà còn gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và sự tiếp nối các giá trị tinh thần trong đời sống hôm nay.

Chị Hồng Tuyến, con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên, cho biết năm 2026, ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng tròn 51 năm tuổi. Việc ca khúc được thể hiện qua giọng hát thiếu nhi như Xệ Xệ mang lại niềm vui và sự xúc động, đồng thời cho thấy sức sống bền bỉ của tác phẩm qua nhiều thế hệ.

Theo chị, cách làm mới ca khúc theo xu hướng hiện đại giúp tác phẩm trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ, nhưng vẫn giữ nguyên giá trị âm nhạc vốn có.

Ca sĩ Tùng Dương đánh giá Xệ Xệ là nghệ sĩ nhí giàu tình yêu quê hương đất nước. Anh cho rằng, nếu được định hướng bài bản, những tài năng trẻ như Xệ Xệ rất đáng được quan tâm và hỗ trợ.

Thông qua sản phẩm, ê-kíp mong muốn gửi gắm thông điệp về giá trị nhân văn, sự trường tồn của âm nhạc và sự kết nối giữa các thế hệ, qua đó lan tỏa tình yêu nước và tinh thần dân tộc.

MV “Có Bác trong tim”. Nguồn: Gia Đình Lớn