Nhân chứng cơn lốc xoáy ở Ninh Bình: 'Gió rít vài phút, nỗi đau suốt nhiều năm' 30/09/2025 20:30

(PLO)- Sau cơn lốc xoáy, nhiều căn nhà tại xã Quỹ Nhất đổ sập hoàn toàn, những mái tôn bay xa hàng trăm mét, cây cối bật gốc, ngổn ngang khắp mọi con đường.

Quỹ Nhất là một trong những xã có người thiệt mạng nhiều nhất do cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra tại tỉnh Ninh Bình vào rạng sáng 29-9. Ngoài ra, cơn lốc cũng đã khiến hàng chục ngôi nhà khác bị tốc mái, hư hại.

Chiều 30-9, bão đã tan, mưa nhẹ hạt, trời hửng nắng. Thiên tai dường như đã lắng xuống sau nhiều giờ gió giật, biển gầm gào. Nhưng với không ít người đã đi qua cơn bão, cơn lốc, lòng họ vẫn đang cuộn sóng, thậm chí còn hơn cả những giờ phút giữa tâm bão.

Cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra vào rạng sáng 29-9 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TT

Bà Trần Thị Dâng, 76 tuổi (thôn 10, xã Quỹ Nhất), là một trong số những người không may mắn trong cơn lốc ấy.

Thời điểm thiên tai ập đến, bà Dâng ở một mình trong căn nhà cấp bốn. “Khi ấy, chị tôi đang nói chuyện với người thân qua videocall rồi đột nhiên mất tín hiệu. Hơn 30 phút sau, gia đình mới tìm được chị dưới đống đổ nát”, ông Điệp, em trai bà Dâng, kể lại.

Căn nhà của bà Dâng nằm sát cánh đồng, phía sau là con kênh quanh năm khô cạn, nhưng nay nước đã lên tràn bờ. Ảnh: TT

Cũng theo ông Điệp, mọi lần khi nghe tin bão, các con bà Dâng đều đưa bà về nhà mình ở. “Cơn bão số 9, chị tôi về nhà con trai. Đến cơn bão số 10, nghe tin bão về Thanh Hoá nên mọi người đã chủ quan, chị tôi cũng chủ quan, không thể ngờ được lại có cơn giông lốc này”, ông Điệp nói.

Bà Dâng bị cả mái nhà, bức tường đè vào người. Phải rất vất vả, người dân xung quanh mới đưa được thi thể bà ra khỏi đống đổ nát.

Những gì còn sót lại sau cơn lốc trong căn nhà cấp bốn của bà Trần Thị Dâng. Ảnh: TT

Sinh ra và lớn lên ở xã Quỹ Nhất, hơn 60 năm qua, ông Điệp chưa từng thấy cơn lốc xoáy nào dữ dội, gây thiệt hại lớn đến thế. “Thời điểm xảy ra lốc, trời mưa rất nhỏ, nhưng gió rít lên, gào rú, gầm thét, chưa bao giờ tôi thấy có gió mạnh đến thế”, ông Điệp nhớ lại.

"Không ai kịp trở tay. Cơn lốc xoáy ấy chỉ vài phút, nhưng những nỗi đau, thiệt hại này kéo dài không biết bao nhiêu năm nữa", ông Điệp xót xa.

Phần mái nhà bị cơn lốc giật tung. Ảnh: TT

"Đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh nào đau xót như thế này. Khi người ta báo mẹ mất rồi, tôi không tin", chị Trần Thị Chiên, con gái bà Dâng nói.

Đến giờ, chị Chiên vẫn tự trách mình tại sao không lên ngủ với mẹ như những đêm trước. "Lần cuối ngủ với mẹ là tuần trước, nhưng mấy hôm nay nhà tôi sửa nên mới thôi. Nếu đêm đó tôi ngủ với mẹ, tôi có đỡ được cho mẹ không? Mẹ tôi có thoát được không?", người phụ nữ 45 tuổi tự dằn vặt.

Điều chị Chiên không tin còn là căn nhà cấp bốn - nơi chị đã lớn lên, giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. Hàng chục năm qua, căn nhà nhỏ nhắn, cũ kỹ, thường xuyên dột ấy vẫn là nơi anh em chị Chiên quay về dù ai cũng có những nơi an cư riêng.

"Tôi không nhận ra đó là nhà mình. Căn nhà thân thuộc ấy của tôi như đã biến dạng", chị Chiên sụt sùi.

Toàn bộ căn nhà giờ đây đổ sập, không còn gì nguyên vẹn. Những mái tôn đã bay xa hàng trăm mét. Cây cối bật gốc, ngổn ngang khắp sân. Vài bức tường ngấm nước loang lổ, vữa rơi từng mảng. Hiện, khu vực này tại thôn 10 vẫn đang bị cắt điện lưới.

"Tôi không lấy chồng xa chỉ vì muốn ở gần nhà mình. Tháng sau, anh em tôi dự định sửa lại nhà cho mẹ. Chắc sẽ vẫn sửa, nhưng mẹ tôi không ở nữa rồi", chị Chiên nghẹn giọng.

Hiện gia đình cùng hàng xóm đã đưa bà Dâng về nhà con trai lớn ở cách đó gần 2km để lo hậu sự. Không muốn chứng kiến cảnh ấy, hai đứa cháu nhỏ - một nội, một ngoại - vẫn cặm cụi trong căn nhà thân thuộc để tìm lại những món đồ gắn với bà, như để níu lại hơi ấm người thân.

Hai cháu của bà Dâng cố gắng tìm kiếm lại những kỷ vật của bà, vừa để an ủi bản thân, cũng là cách chúng an ủi bố mẹ mình. Ảnh: TT

Để chia sẻ với những gia đình có người thiệt mạng sau cơn lốc xoáy, chính quyền xã Quỹ Nhất đã đến thăm hỏi và cắt cử cán bộ hỗ trợ cùng thân nhân lo hậu sự; cạnh đó địa phương cũng đang trong quá trình thống nhất thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời, cùng bà con khắc phục hậu quả thiên tai.