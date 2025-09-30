Nhân chứng cơn lốc xoáy ở Ninh Bình: 'Gió rít vài phút, nỗi đau suốt nhiều năm'

Quỹ Nhất là một trong những xã có người thiệt mạng nhiều nhất do cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra tại tỉnh Ninh Bình vào rạng sáng 29-9. Ngoài ra, cơn lốc cũng đã khiến hàng chục ngôi nhà khác bị tốc mái, hư hại.
Chiều 30-9, bão đã tan, mưa nhẹ hạt, trời hửng nắng. Thiên tai dường như đã lắng xuống sau nhiều giờ gió giật, biển gầm gào. Nhưng với không ít người đã đi qua cơn bão, cơn lốc, lòng họ vẫn đang cuộn sóng, thậm chí còn hơn cả những giờ phút giữa tâm bão.
Bà Trần Thị Dâng, 76 tuổi (thôn 10, xã Quỹ Nhất), là một trong số những người không may mắn trong cơn lốc ấy.
Thời điểm thiên tai ập đến, bà Dâng ở một mình trong căn nhà cấp bốn. “Khi ấy, chị tôi đang nói chuyện với người thân qua videocall rồi đột nhiên mất tín hiệu. Hơn 30 phút sau, gia đình mới tìm được chị dưới đống đổ nát”, ông Điệp, em trai bà Dâng, kể lại.
Cũng theo ông Điệp, mọi lần khi nghe tin bão, các con bà Dâng đều đưa bà về nhà mình ở. “Cơn bão số 9, chị tôi về nhà con trai. Đến cơn bão số 10, nghe tin bão về Thanh Hoá nên mọi người đã chủ quan, chị tôi cũng chủ quan, không thể ngờ được lại có cơn giông lốc này”, ông Điệp nói.
Bà Dâng bị cả mái nhà, bức tường đè vào người. Phải rất vất vả, người dân xung quanh mới đưa được thi thể bà ra khỏi đống đổ nát.
Sinh ra và lớn lên ở xã Quỹ Nhất, hơn 60 năm qua, ông Điệp chưa từng thấy cơn lốc xoáy nào dữ dội, gây thiệt hại lớn đến thế. “Thời điểm xảy ra lốc, trời mưa rất nhỏ, nhưng gió rít lên, gào rú, gầm thét, chưa bao giờ tôi thấy có gió mạnh đến thế”, ông Điệp nhớ lại.
"Không ai kịp trở tay. Cơn lốc xoáy ấy chỉ vài phút, nhưng những nỗi đau, thiệt hại này kéo dài không biết bao nhiêu năm nữa", ông Điệp xót xa.
"Đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh nào đau xót như thế này. Khi người ta báo mẹ mất rồi, tôi không tin", chị Trần Thị Chiên, con gái bà Dâng nói.
Đến giờ, chị Chiên vẫn tự trách mình tại sao không lên ngủ với mẹ như những đêm trước. "Lần cuối ngủ với mẹ là tuần trước, nhưng mấy hôm nay nhà tôi sửa nên mới thôi. Nếu đêm đó tôi ngủ với mẹ, tôi có đỡ được cho mẹ không? Mẹ tôi có thoát được không?", người phụ nữ 45 tuổi tự dằn vặt.
Điều chị Chiên không tin còn là căn nhà cấp bốn - nơi chị đã lớn lên, giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. Hàng chục năm qua, căn nhà nhỏ nhắn, cũ kỹ, thường xuyên dột ấy vẫn là nơi anh em chị Chiên quay về dù ai cũng có những nơi an cư riêng.
Toàn bộ căn nhà giờ đây đổ sập, không còn gì nguyên vẹn. Những mái tôn đã bay xa hàng trăm mét. Cây cối bật gốc, ngổn ngang khắp sân. Vài bức tường ngấm nước loang lổ, vữa rơi từng mảng. Hiện, khu vực này tại thôn 10 vẫn đang bị cắt điện lưới.
"Tôi không lấy chồng xa chỉ vì muốn ở gần nhà mình. Tháng sau, anh em tôi dự định sửa lại nhà cho mẹ. Chắc sẽ vẫn sửa, nhưng mẹ tôi không ở nữa rồi", chị Chiên nghẹn giọng.
Hiện gia đình cùng hàng xóm đã đưa bà Dâng về nhà con trai lớn ở cách đó gần 2km để lo hậu sự. Không muốn chứng kiến cảnh ấy, hai đứa cháu nhỏ - một nội, một ngoại - vẫn cặm cụi trong căn nhà thân thuộc để tìm lại những món đồ gắn với bà, như để níu lại hơi ấm người thân.
Để chia sẻ với những gia đình có người thiệt mạng sau cơn lốc xoáy, chính quyền xã Quỹ Nhất đã đến thăm hỏi và cắt cử cán bộ hỗ trợ cùng thân nhân lo hậu sự; cạnh đó địa phương cũng đang trong quá trình thống nhất thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời, cùng bà con khắc phục hậu quả thiên tai.
Rạng sáng 29-9, một cơn lốc xoáy đã bất ngờ quét qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trận giông lốc đã khiến 9 người tử vong và 18 người bị thương.
Các xã chịu thiệt hại nặng nề nhất gồm Quỹ Nhất, Hải Anh và Hải Thịnh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức động viên, chia sẻ với các gia đình có người tử vong.
Hệ thống hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với 30 cột điện bị gãy đổ, gây mất điện cục bộ. Đáng chú ý, tuyến đê biển tại kè Hải Thịnh đã bị sạt lở tại ba vị trí, buộc lực lượng chức năng phải triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp.
Hiện tại, các địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả của cơn lốc xoáy và cơn bão số 10. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực hỗ trợ người dân sửa chữa hạ tầng, dọn dẹp cây cối gãy đổ, nhằm sớm ổn định lại đời sống và sản xuất.