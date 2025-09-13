Những tính năng nổi bật của iPhone 17 Pro năm nay có gì đặc biệt? 13/09/2025 07:30

(PLO)- Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Apple đã chính thức giới thiệu chiếc iPhone 17 Pro tại sự kiện Awe Dropping. Mẫu flagship mới nhất này mang đến hàng loạt cải tiến đột phá về hiệu năng, thiết kế và camera, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Apple.

Thiết kế “khủng” với nhôm nguyên khối và buồng hơi tản nhiệt

Điện thoại iPhone 17 Pro gây ấn tượng với chất liệu nhôm rèn nhiệt và thân máy được đúc nguyên khối với thiết kế cụm camera sau có nhiều thay đổi. Thiết kế mới mang lại cảm giác cực kỳ chắc chắn và cứng cáp.

Máy được bảo vệ toàn diện với hai lớp kính Ceramic Shield, đặc biệt là Ceramic Shield 2 ở mặt trước, giúp chống trầy xước tốt hơn gấp ba lần so với thế hệ trước.

iPhone 17 Pro được trang bị hệ thống tản nhiệt tiên tiến với công nghệ buồng hơi hàn laser với nước khử ion. Công nghệ này giúp làm mát con chip A19 Pro mạnh mẽ, đem lại hiệu suất mạnh mẽ, ổn định khi hoạt động thời gian dài.

Bộ 3 camera 48MP sắc nét - Siêu zoom 16X

iPhone 17 Pro trang bị hệ thống ba camera sau đều có độ phân giải 48MP siêu sắc nét. Nổi bật nhất là khả năng zoom quang học lên đến 8x, cùng zoom số 16x, giúp bạn dễ dàng chụp những khung cảnh từ xa với chất lượng tuyệt vời, rõ ràng và chi tiết hơn.

Hệ thống camera này còn mang đến sự linh hoạt đáng kinh ngạc với tám tiêu cự khác nhau. Bạn có thể chuyển đổi mượt mà giữa các tiêu cự từ 200mm, 13mm cho đến cả chế độ chụp macro siêu cận, tất cả chỉ bằng vài thao tác vuốt chạm đơn giản.

Camera trước của iPhone 17 Pro cũng được nâng cấp mạnh mẽ với cảm biến 18MP với tính năng Center Stage kế thừa iPad, tự động giữ bạn ở giữa khung hình khi gọi video. Ngoài ra, tính năng Ghi Hình Kép mới cho phép bạn ghi lại cả camera trước và sau cùng lúc để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đáng giá nào.

Chipset A19 Pro dẫn đầu hiệu năng

Với con chip A19 Pro mạnh mẽ, iPhone 17 Pro đã vươn lên dẫn đầu phân khúc flagship, mang đến hiệu năng đỉnh cao chưa từng có. Điểm đặc biệt của chip A19 Pro là mỗi lõi đồ họa đều được tích hợp bộ tăng tốc nơ-ron thần kinh, giúp thiết bị xử lý các tác vụ nhanh, mạnh và thông minh hơn.

Người dùng iPhone 17 Pro có thể thoải mái chơi mọi tựa game siêu nặng với đồ họa ấn tượng. Ngay cả các tác vụ chuyên nghiệp như dựng phim 4K cũng trở nên vô cùng dễ dàng ngay trên chiếc iPhone. Với sức mạnh vượt trội này, iPhone 17 Pro thực sự là một "cỗ máy" hiệu suất cao, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu từ giải trí đến công việc chuyên nghiệp của người dùng.

Thời lượng pin ấn tượng

Để đồng hành cùng hiệu năng mạnh mẽ của con chip A19 Pro, iPhone 17 Pro đã được cải tiến đáng kể về thời lượng pin. Nhờ thiết kế nguyên khối mới, Apple đã tối ưu không gian bên trong, cho phép nâng cấp dung lượng pin. Giờ đây, bạn có thể xem video liên tục lên đến 31 tiếng, thoải mái giải trí suốt cả ngày dài.

Không chỉ vậy, iPhone 17 Pro còn được trang bị công nghệ sạc nhanh, giúp bạn nạp 50% pin chỉ trong vòng 20 phút. Điều này giúp bạn nhanh chóng quay lại công việc của mình mà không phải chờ đợi quá lâu.

