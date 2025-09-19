Ô tô, xe máy không còn phải dán nhãn năng lượng? 19/09/2025 16:05

Bộ Công thương có Dự thảo Thông tư quy định danh mục Phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện thuộc phạm vi quản lý, trong đó Dự thảo có bỏ nhóm phương tiện giao thông vận tải.

Tại sao bỏ nhóm phương tiện giao thông vận tải trong dự thảo?

Theo tờ trình của Bộ Công thương, đối với sản phẩm là phương tiện giao thông vận tải, việc thử nghiệm và công bố hiệu suất sử dụng năng lượng được thực hiện trên cơ sở hạ tầng thử nghiệm sẵn có của các Trung tâm Đăng kiểm trên toàn quốc. Tại Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg đã quy định: c) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với: Xe ô tô con loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; xe mô tô, xe gắn máy từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Năm 2022, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đã ban hành Thông tư 48/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về dán nhãn năng lượng đối với ôtô con, môtô và xe gắn máy sử dụng điện và hybrid, có hiệu lực từ ngày 1-7-2023 (thay thế bằng Thông tư 55/2024 của Bộ GTVT nay là Bộ Xây dựng - PV).

Xe ô tô con; Xe mô tô, xe gắn máy đều phải dán nhãn năng lượng theo quy định tại Thông tư 55/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng). Ảnh: TN

Theo Bộ Công thương như vậy, việc thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với xe ô tô con loại đến 9 chỗ; xe mô tô xe gắn máy; bao gồm cả loại dùng nhiên liệu xăng, dầu diezen, điện và hybrid điện.

Loại xe nào phải dán nhãn năng lượng?

Hiện nay, Thông tư 55/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp đã quy định chi tiết các loại xe phải dán nhãn năng lượng.

Tại Điều 16 quy định về tiêu thụ năng lượng xe cơ giới, dán nhãn năng lượng xe cơ giới như sau:

Cơ sở sản xuất phải thực hiện công khai mức tiêu thụ năng lượng của xe cơ giới. Việc công khai mức tiêu thụ năng lượng phải đáp ứng các yêu cầu sau: Phù hợp với các thông tin, mức tiêu thụ năng lượng của kiểu loại xe đã được chứng nhận; Đăng tải thông tin về mức tiêu thụ năng lượng của kiểu loại xe trên trang thông tin điện tử của cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh xe (nếu có). Thông tin công khai phải được duy trì trong suốt thời gian cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh xe cung cấp kiểu loại xe ra thị trường.

Các loại xe phải được dán nhãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường, bao gồm: Xe ô tô con; Xe mô tô, xe gắn máy.

Không áp dụng dán nhãn năng lượng đối với các loại xe quy định tại khoản 2 Điều này trong các trường hợp sau: Xe sản xuất, lắp ráp từ xe cơ sở đã được dán nhãn năng lượng; Xe sản xuất, lắp ráp để xuất khẩu.

Cơ sở sản xuất thực hiện đăng ký dán nhãn năng lượng theo quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với kiểu loại xe cơ giới thuộc đối tượng phải dán nhãn năng lượng trên cơ sở mức tiêu thụ năng lượng đã chứng nhận, thực hiện dán nhãn năng lượng cho các xe xuất xưởng trước khi đưa ra thị trường.

Kiểu loại sản phẩm đã được chứng nhận có các thay đổi không thoả mãn về sản phẩm cùng kiểu loại về mức tiêu thụ năng lượng hoặc các thay đổi làm ảnh hưởng đến mức tiêu thụ năng lượng đã được chứng nhận vượt quá phạm vi cho phép hoặc không đáp ứng được điều kiện mở rộng việc thừa nhận kết quả thử nghiệm khí thải quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng thì phải thực hiện chứng nhận lại kiểu loại xe liên quan tới mức tiêu thụ năng lượng.

Tại Điều 17 Thông tư 55/2024 cũng quy định về việc công khai lại mức tiêu thụ năng lượng.

Cơ sở sản xuất phải thực hiện công khai lại thông tin về mức tiêu thụ năng lượng trên cơ sở thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đối với trường hợp kiểu loại xe cơ giới đã được chứng nhận có sự thay đổi về mức tiêu thụ năng lượng trong các trường hợp sau:

Khi mức tiêu thụ năng lượng của kiểu loại xe đã chứng nhận không phù hợp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng hoặc khi công khai sai mức tiêu thụ năng lượng so với mức tiêu thụ năng lượng đã được chứng nhận.

Kiểu loại xe sử dụng động cơ đốt trong, đã được chứng nhận mức tiêu thụ năng lượng, có những thay đổi làm thay đổi mức tiêu thụ năng lượng và không đáp ứng điều kiện mở rộng việc thừa nhận kết quả thử nghiệm khí thải theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hoặc kiểu loại xe chỉ dẫn động bằng động cơ điện, đã được chứng nhận, có những thay đổi làm mức tiêu thụ năng lượng vượt quá giới hạn cho phép so với mức đã được chứng nhận.