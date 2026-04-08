Ông Phạm Đức Ấn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 08/04/2026 19:18

(PLO)- Tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, từng là Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Ngày 8-4-2026, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo danh sách được Quốc hội phê chuẩn, ông Phạm Đức Ấn đảm nhiệm vị trí Thống đốc NHNN nhiệm kỳ 2026–2031.

Việc kiện toàn chức danh người đứng đầu NHNN diễn ra trong bối cảnh chính sách tiền tệ tiếp tục giữ vai trò then chốt trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.

Đây được xem là một trong những vị trí trọng yếu của Chính phủ, có ảnh hưởng trực tiếp tới điều hành tài chính – tiền tệ quốc gia.

Ông Phạm Đức Ấn, sinh năm 1970, quê ở Nghệ An; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị, Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Ngân hàng - Tài chính, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Phạm Đức Ấn có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, từng giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 5-2020, ông Phạm Đức Ấn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Đến tháng 12-2024, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau đó, HĐND tỉnh bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tháng 9-2025, ông Phạm Đức Ấn giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tại Đại hội XIV của Đảng tháng 1-2026, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.