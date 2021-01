Bộ Công an khởi tố 2 cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty 3-2

Ngày 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2).



Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bốn bị can về tội danh nêu trên.

Những người này gồm: Huỳnh Công Phát (nguyên thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty 3/2), Lý Thanh Châu (nguyên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty 3/2), Nguyễn Thế Sự (nguyên Kiểm soát viên, Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty 3/2; Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú; Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương) và Đỗ Thị Thanh Thúy (Kế toán trưởng Tổng Công ty 3/2).

Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.