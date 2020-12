Cấm điều tra viên ăn uống với người bị buộc tội

Thông tư 126/2020 của Bộ Công an quy định về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng CAND bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15-1-2021 tới đây.



Cấm bức cung, nhục hình dưới mọi hình thức

Thông tư quy định các nhóm hành vi mà điều tra viên, cán bộ điều tra không được làm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điển hình, điều tra viên, cán bộ điều tra không được tự ý tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và đơn thư khiếu nại, tố cáo trái quy định hoặc không được Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra phân công; tự ý tiến hành các hoạt động điều tra không theo kế hoạch điều tra đã được Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra phê duyệt.

Không được thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy hoặc làm hư hỏng tài liệu, đồ vật, vật chứng của vụ việc, vụ án hoặc bằng các phương thức khác làm sai lệch nội dung vụ việc vụ án.

Không được tiếp người bị buộc tội, người thân thích của người bị buộc tội, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác ngoài trụ sở cơ quan Công an, trừ trường hợp do yêu cầu nghiệp vụ phải được sự đồng ý của Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra.



Cán bộ công an làm việc với nghi phạm trong một vụ việc. Ảnh: CAHY

Điều tra viên, cán bộ điều tra cũng không được ăn uống, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của người bị buộc tội, người thân thích của người bị buộc tội, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác.

Không được lợi dụng danh nghĩa công tác để gặp gỡ, nhờ, sách nhiễu hoặc cầu lợi dưới bất kỳ hình thức nào đối với người bị buộc tội, người thân thích của người bị buộc tội, đương sự, người tham gia tố tụng khác và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đặc biệt, thông tư nghiêm cấm hành vi bức cung, mớm cung hoặc dùng nhục hình dưới bất kỳ hình thức nào…

Không được sách nhiễu hoặc cầu lợi

Ngoài điều tra viên và cán bộ điều tra, Bộ Công an cũng quy định rõ các hành vi mà cán bộ, chiến sĩ Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an (gọi tắt là cán bộ công an) không được làm khi tiến hành tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Trong đó, cán bộ công an không được nhận đơn, thư và giải quyết công việc cho công dân tại nhà riêng hoặc bất cứ nơi nào ngoài trụ sở cơ quan Công an, trừ trường hợp cấp bách công dân đến báo tin về tội phạm; đồng thời phải báo cáo ngay với lãnh đạo trực tiếp biết.

Không được sách nhiễu hoặc cầu lợi dưới bất kỳ hình thức nào đối với người tham gia tố tụng, người thân thích của họ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, cán bộ công an không được tư vấn cho người bị buộc tội, người thân thích của người bị buộc tội, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác trái pháp luật; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết vụ án, vụ việc hoặc lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người có trách nhiệm giải quyết vụ án, vụ việc.

Cùng với đó, cán bộ công an không được đưa hồ sơ, tài liệu vụ việc ra khỏi cơ quan nếu không vì nhiệm vụ được giao hoặc không được sự đồng ý của người có thẩm quyền.

Phải bồi thường nếu khởi tố sai Một nội dung đáng chú ý trong thông tư, đó là Bộ Công an quy định trong mọi trường hợp công dân bị khởi tố bị can, bị bắt, giữ, tạm giữ, tạm giam, bị khám xét, thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trái pháp luật đều phải được phục hồi về danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp cũng như được bồi thường về vật chất, tinh thần theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Điều tra viên, cán bộ điều tra của Cơ quan điều tra; cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra các cơ quan của Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định, có hành vi tố tụng trái pháp luật bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.