Con rể đâm chết cha vợ lãnh án tử hình

Ngày 26-9, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Văn Tuấn (sinh năm 1995, trú xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) tử hình về tội giết người.

Nạn nhân vụ án là ông Nguyễn Văn Can (sinh năm 1968, cha vợ bị cáo), đã tử vong.



Bị cáo Tuấn tại tòa. Ảnh: TA

Theo hồ sơ, Tuấn kết hôn với Nguyễn Thị Linh và có một con chung sinh năm 2017. Cả hai làm lao động phổ thông, ở chung nhà cha mẹ Tuấn. Đầu tháng 6, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên Linh bồng con về nhà cha mẹ ruột ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Tuấn nhiều lần gọi điện, nhắn tin khuyên vợ quay về nhưng bất thành. Khoảng 13 giờ 40 ngày 12-6, Tuấn gọi điện cho cha vợ nhờ ông khuyên Linh quay về nhưng bị ông Can chửi mắng.

Tuấn lấy hai con dao rồi mang đến nhà chị ruột của Linh (sát cạnh nhà ông Can) với mục đích hù dọa để Linh về nhà với Tuấn và con.

Tuấn cầm 2 con dao xông vào nhà nhưng không thấy ai. Nghe tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, Tuấn tìm xuống thì thấy ông Can đang cúi người dội nước và quay lưng ra ngoài.

Tuấn nhớ lại lời cha vợ chửi mắng nên cầm dao đâm thẳng vào lưng ông Can. Bị đâm lén, ông Can quay lại thì Tuấn cầm con dao còn lại tấn công thẳng xuống đầu ông Can.

Ông Can giơ tay lên đỡ nhưng nhát chém cực mạnh trúng cả đầu và tay nạn nhân. Tuấn tiếp tục chém vào vai, ông Can chỉ kịp tri hô “bớ làng, giết người” rồi gục ngã.

Tuấn phóng xe bỏ chạy, khoảng 15 giờ 10 cùng ngày, bị cáo đến công an đầu thú. Tại tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và nhận mức án như trên.