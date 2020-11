Đang tạm đình chỉ vụ án vẫn trưng cầu giám định

Vi phạm nghiêm trọng trong việc lập, lưu trữ hồ sơ Theo VKSND TP.HCM, hồ sơ vụ án thể hiện có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc lập, lưu trữ tài liệu, hồ sơ vụ án. Cụ thể, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung bị can không đóng dấu CQĐT, không có chữ ký điều tra viên, sử dụng sai mẫu biên bản. Hồ sơ vụ án không có lý lịch bị can, không có trích lục tiền án tiền sự và danh chỉ bản bị can.