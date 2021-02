Hé lộ danh tính những người xài bằng giả Đại học Đông Đô

10 bị can là ai? 10 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này gồm Dương Văn Hòa (cựu hiệu trưởng), Trần Kim Oanh (cựu phó hiệu trưởng), Lê Ngọc Hà (phó hiệu trưởng), Trần Ngọc Quang (phó trưởng phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên)… Riêng bị can Trần Khắc Hùng (chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Đô) được xác định có vai trò chủ mưu. Tuy nhiên, do bị can này bỏ trốn nên cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Cơ quan điều tra xác định Trường Đại học Đông Đô chưa được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo văn bằng 2, trong đó có ngành ngôn ngữ tiếng Anh. Tuy nhiên, từ tháng 4-2017, bị can Trần Khắc Hùng chỉ đạo Dương Văn Hòa và Trần Kim Oanh ký thông báo tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh gửi các cơ sở, cá nhân để hợp tác đào tạo.