Rút kinh nghiệm vụ đòi nợ tiền tỉ

VKSND tỉnh Bình Phước vừa có thông báo rút kinh nghiệm vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn bà LTH với bị đơn bà TTK (cùng trú TP Đồng Xoài, Bình Phước).

Nội dung vụ án, ngày 14-9-2019 bà H. cho bà Kiệp vay 1,1 tỉ đồng để mua rẫy điều. Bà K. hẹn đến ngày 2-4-2020 sẽ trả. Các bên không thỏa thuận về lãi suất, việc vay tiền có lập thành văn bản bằng hình thức viết tay do con gái bà K. viết.

Đến hạn trả tiền, bà H. nhiều lần yêu cầu nhưng bà K. không trả. Do đó, bà H. khởi kiện yêu cầu tòa án buộc bà K. phải trả cho mình số tiền gốc 1,1 tỉ đồng, không yêu cầu lãi suất.



Nguyên đơn đòi nợ 1,1 tỉ đồng nhưng bị đơn phủ nhận, cho rằng bị ép viết giấy nợ chứ không vay số tiền này. Ảnh minh họa

Tháng 10-2020, TAND TP Đồng Xoài xử sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H., buộc bà K. phải trả số tiền nợ gốc đã vay là 1,1 tỉ đồng. Bà K. kháng cáo, yêu cầu tòa cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà H..

Tháng 1-2011, TAND tỉnh Bình Phước tuyên hủy án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho TAND TP Đồng Xoài để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

VKSND tỉnh Bình Phước nhận thấy vụ án có nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, đánh giá chứng cứ chưa khách quan, toàn diện.

Nhiều nội dung trong vụ án chưa được làm rõ, bỏ sót người tham gia tố tụng, dẫn đến việc giải quyết vụ án chưa khách quan, toàn diện ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được.

Do đó, cần thiết phải hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ về cấp sơ thẩm giải quyết lại theo quy định pháp luật.

Quá trình giải quyết vụ án, bà K. và con gái chỉ thừa nhận vay của bà H. 30 triệu đồng để trả tiền vay vốn sinh viên, lãi suất thỏa thuận 50.000 đồng/1 triệu đồng/tháng, thời hạn một năm.

Bà K. đã trả cho bà H. tổng số tiền lãi là 74 triệu đồng. Đến tháng 3-2020, bà K. đã trả đủ gốc và lãi cho bà H..

Đối với số tiền 1,1 tỉ đồng mà bà H. khởi kiện yêu cầu bà phải trả là không đúng và không thừa nhận có vay số tiền này. Bà K. cũng khẳng định không vay tiền để mua rẫy điều vì nhà bà đã có rẫy điều từ năm 1990.

Theo bị đơn, giấy vay tiền 1,1 tỉ đồng là do bà H. đe dọa, ép buộc và chuẩn bị nội dung từ trước. Do bà K. không biết chữ nên con gái đã thay bà chép lại những nội do bà H. chuẩn bị sẵn.

Tòa sơ thẩm đã không xác minh làm rõ trong khoảng thời gian từ sau ngày lập giấy mượn tiền, gia đình bà K. có mua sắm thêm tài sản (mua rẫy điều) hay không.

Tòa sơ thẩm cũng không xác minh, làm rõ có hay không có việc bà H. đe dọa, ép buộc bà K., con gái viết và ký tên, điểm chỉ vào giấy vay tiền, nguồn gốc số tiền bà H. cho bà K. vay.

Do đó, VKS cho rằng cần phải hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để giải quyết lại mới đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, đảm bảo nguyên tắc hai cấp xét xử và quyền kháng cáo.