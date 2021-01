VKSND TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Sáng 20-1, VKSND TP.HCM tổ chức lễ đón nhận danh hiệu "Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới.

Tham gia buổi lễ có ông Nguyễn Thành Phong (ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM); ông Nguyễn Huy Tiến (Phó bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí Thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực VKSND Tối cao)...

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo thường trực HĐND, UBND, UBMT TQVN TP.HCM; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành; lãnh đạo VKSND các quận, huyện...



Ông Đỗ Mạnh Bổng (Viện trưởng VKSND TP.HCM) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: YC

Tại buổi lễ, ông Đỗ Mạnh Bổng báo cáo tóm tắt thành tích của VKSND TP.HCM. Theo ông Bổng, trong gần 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, ngành Kiểm sát TP luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành.

Nổi bật trong giai đoạn từ 2010 đến 2019, VKSND TP.HCM đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong tất cả các khâu công tác nghiệp vụ, là đơn vị có hiệu suất giải quyết công việc cao nhất trong toàn ngành.

Trong 10 năm, VKSND TP.HCM phải thụ lý giải quyết một khối lượng công việc rất lớn với 67.291 tố giác, tin báo về tội phạm, 96.040 vụ án hình sự, 398.272 vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, 599.715 vụ, việc thi hành án dân sự, hành chính. Trung bình số lượng án hình sự của TP chiếm 1/5 lượng án cả nước, số vụ việc dân sự, hành chính, lao động kinh doanh thương mại chiếm 1/6 cả nước, số vụ việc thi hành án dân sự, hành chính chiếm 1/5 cả nước.

Mặc dù khối lượng công việc nhiều, tính chất phức tạp cao nhưng kết quả đạt được của VKSND TP luôn luôn dẫn đầu cả nước, đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành và Quốc hội đề ra.

Trong đó, nổi bật là tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 98.1% vượt 8% so với tỷ lệ của ngành và Quốc hội, tỷ lệ giải quyết của CQĐT tăng lên theo từng năm và trung bình trong 10 năm tỷ lệ này đạt 97.09% vượt 17.09% so với chỉ tiêu của Quốc hội, tỷ lệ giải quyết án hình sự của VKS đạt gần 100%, trong đó truy đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 100%...



Ông Nguyễn Thành Phong (ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: YC

Theo báo cáo, VKSND TP.HCM cũng là đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc dẫn đầu cả nước trong công tác xử lý các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia và đấu tranh phòng chống tham nhũng.

VKSND TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan an ninh điều tra, tòa án xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án về tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia giữ vững an ninh chính trị, làm thất bại các thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế thực thù địch.

VKSND TP.HCM cũng là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả công tác...

VKSND TP.HCM luôn chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng trình độ cho cán bộ, công chức, đặc biệt công tác tự đào tạo đã được đơn vị thực hiện hiệu quả thông qua nhiều hình thức sinh động, thiết thực như tuyển chọn kiểm sát viên giỏi, phiên tòa rút kinh nghiệm, tổ chức các hội nghị chuyên đề, mở các lớp tập huấn nghiệp vụ...



Ông Nguyễn Thành Phong trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho VKSND TP.HCM. Ảnh: YC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phong biểu dương và chúc mừng VKSND TP.HCM vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và những danh hiệu cao quý khác. Đây là những biểu hiện sinh động về sự đóng góp của các cán bộ, công chức, người lao động của ngành Kiểm sát cho công cuộc đổi mới đất nước, tiếp tục làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát thành phố trong 45 năm xây dựng và phát triển.



Để góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ, ông Phong đề nghị VKSND TP.HCM tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phải giữ vững sự đoàn kết, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn và lòng say mê nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên...



Ông Nguyễn Thành Phong chụp hình kỷ niệm cùng với VKSND TP.HCM và VKSND các quận huyện. Ảnh: YC

Tiếp lời, ông Đỗ Mạnh Bổng gửi lời cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của ông Phong. VKSND TP.HCM hứa sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn và đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa...

Tại buổi lễ, ông Phong đã trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho VKSND TP.HCM vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2009 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc...