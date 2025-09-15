Phúc thẩm vụ Vinafood II: VKS đề nghị các bị cáo phải liên đới bồi thường 68 tỉ đồng 15/09/2025 14:27

(PLO)- Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị các cựu lãnh đạo Vinafood II phải liên đới bồi thường số tiền 68 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án...

Ngày 15-9, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).

HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng ngày 22-9.

Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo và kháng nghị của VKSND TP.HCM đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo Vũ Bá Vinh, Trương Văn Húa và Trần Văn Vẹn.

VKSND TP.HCM cũng kháng nghị phần trách nhiệm dân sự của vụ án, đề nghị cấp phúc thẩm tuyên buộc các bị cáo phải liên đới cùng Công ty Nguyễn Kim bồi thường, khắc phục hậu quả của vụ án là 68 tỉ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Phong, Vinh, Húa, Trần Bảy trình bày kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là do: Thực hiện theo chủ trương, chỉ đạo từ cấp trên; có tình tiết giảm nhẹ nhưng cấp sơ thẩm chưa xem xét; nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án; nhân thân tốt; có nhiều thành tích đóng góp cho Vinafood II...

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: SM

Đại diện Công ty Nguyễn Kim trình bày kháng cáo đề nghị xem xét huỷ bỏ một phần nội dung của bản án sơ thẩm theo hướng không buộc Công ty Nguyễn Kim phải nộp khắc phục số tiền 68 tỉ đồng vì cho rằng các giao dịch từ lúc mua cổ phần của Công ty Khánh Hội đến lúc thoái vốn đều là các giao dịch hợp pháp.

Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM cho biết trong 3 bị cáo bị VKSND TP.HCM kháng nghị đề nghị tăng hình phạt thì bị cáo Trần Văn Vẹn (cựu chủ tịch HĐQT, án sơ thẩm tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo) được cáo trạng, cấp sơ thẩm xem xét đánh giá về nhân thân, vai trò, tính chất hành vi phạm tội cũng như thành tích trong công tác để tuyên mức hình phạt 3 năm tù cho hưởng án treo là phù hợp. Do đó, VKS rút một phần kháng nghị đối với bị cáo này, đề nghị giữ nguyên phần hình phạt.

Đối với hai bị cáo bị kháng nghị còn lại là Vũ Bá Vinh (bản án sơ thẩm tuyên 2 năm 6 tháng tù) và Trương Văn Húa (bản án sơ thẩm tuyên 2 năm 6 tháng tù), bản án sơ thẩm quyết định hình phạt có phần còn nhẹ nên đề nghị tăng mức hình phạt thêm từ 2-4 tháng tù.

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Thanh Phong, theo đại diện VKS, cấp sơ thẩm tuyên 4 năm 6 tháng tù là phù hợp nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo. Đối với bị cáo cấp sơ thẩm tuyên 3 năm tù là có phần nghiêm khắc nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ.

Theo bản án sơ thẩm, Tổng Công ty Lương thực miền Nam - Vinafood II là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và được giao quản lý, sử dụng khu đất 132 Bến Vân Đồn.

Vinafood II đã đề nghị và được UBND TP.HCM, Bộ Tài chính chấp thuận cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu đất 132 Bến Vân Đồn và làm dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng... theo đề án xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP.HCM,

Các bị cáo là thành viên Hội đồng quản trị Vinafood II đã thống nhất góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho Công ty Vĩnh Hội thực hiện dự án trên. Về bản chất, Vinafood II làm thủ tục để được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức chỉ định sau đó chuyển nhượng cho Công ty Vĩnh Hội bằng với số tiền sử dụng đất mà Vinafood II phải nộp. Đổi lại, Vinafood II được hưởng 10% vốn điều lệ tại Công ty Vĩnh Hội.

Việc hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất 132 Bến Vân Đồn cho Công ty Vĩnh Hội là theo giá tự thoả thuận, không thẩm định, đánh giá lại tài sản... trái quy định. Vinafood II sau đó đã nắm giữ 1,5 triệu cổ phần tại Công ty Vĩnh Hội và bán để thu được 45 tỉ đồng.

Căn cứ kết luận định giá tài sản xác định, tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào ngày 27-1-2011, Trương Thanh Phong và các đồng phạm đã gây thất thoát hơn 113 tỉ đồng. Hậu quả, số tiền thất thoát thực tế trong vụ án được xác định: 113 tỉ đồng trừ đi 45 tỉ đồng (tiền bán 1,5 triệu cổ phần) là hơn 68,7 tỉ đồng.

Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Phong 4 năm 6 tháng tù, Trần Bảy 3 năm tù, Vũ Bá Vinh và Trương Văn Húa cùng 2 năm 6 tháng tù, bị cáo Trần Văn Vẹn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và Trương Văn Ảnh 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên buộc Công ty Nguyễn Kim hoàn trả hơn 68 tỉ đồng cho người đại diện phần vốn nhà nước tại Vinafood II.

Đối với Công ty Phú Mỹ Hưng (chủ đầu tư mua lại khu đất 132 Bến Vân Đồn và xây dựng dự án chung cư Millennium) là người nhận chuyển nhượng ngay tình, được cấp phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đã chuyển nhượng cho người mua hợp pháp, không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. HĐXX cấp sơ thẩm kiến nghị huỷ bỏ ngăn chặn giao dịch nhà đất đối với dự án nêu trên của Công ty Phú Mỹ Hưng.