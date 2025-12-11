Phường Dĩ An, TP.HCM đang hút dòng căn hộ TOD 11/12/2025 15:30

(PLO)- TP.HCM mở rộng địa giới hành chính kéo theo sự chuyển mình mạnh mẽ của Dĩ An, từ một vùng công nghiệp trở thành khu vực đông dân với nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn như đô thị TOD, Metro số 1, Vành đai 3.

Trong bối cảnh đó, dự án The Aspira thu hút sự chú ý với chính sách sở hữu căn hộ từ 6,8 triệu đồng/tháng.

Dĩ An - lõi công nghiệp của siêu đô thị TP.HCM

Sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM từ ngày 1-7-2025 theo Nghị quyết 60-NQ/TW, TP.HCM mới trở thành hạt nhân tăng trưởng quốc gia với quy mô dân số gần 14 triệu người.

Nổi bật trong bức tranh ấy, Dĩ An cũ khẳng định vị thế lõi khu công nghiệp của siêu đô thị mới khi trở thành "siêu phường" đông dân nhất - quy mô gần 230.000 cư dân trên 21,4 km2.

Dĩ An (cũ) đón làn sóng bùng nổ hạ tầng mới với đề án quy hoạch phát triển loạt đô thị TOD dọc tuyến Metro số 1, 2.

Thực tế, Dĩ An đang lột xác ngoạn mục, từ "vệ tinh công nghiệp" khói bụi sang trung tâm dịch vụ - công nghệ cao theo quy hoạch chiến lược đến 2045, đây là khu vực ưu tiên giãn dân hiệu quả từ Thủ Đức cũ, với giá đất còn "mềm", trung bình dưới 50 triệu/m2.

Từ những nhà máy xí nghiệp chen chúc trước kia, nay doanh nghiệp ngoài KCN được di dời, nhường chỗ cho đất ở xanh sạch và mô hình TOD hiện đại, biến Dĩ An thành "trái tim" khu Đông sôi động. Cùng với đó, quy hoạch hạ tầng trọng điểm là “động lực vàng” khiến Dĩ An bùng nổ, mà hạt nhân là metro và chuỗi đô thị TOD.

Dĩ An nằm ngay lõi tuyến Metro số 1, khi hoàn thành sẽ giúp cư dân chỉ mất 10 - 12 phút để về trung tâm Quận 1 cũ. Dọc tuyến metro này, TP.HCM mới đang triển khai hàng loạt đô thị TOD quy mô lớn, tạo “cú hích” cho dự án bất động sản phát triển. Theo đánh giá của chuyên gia, bất động sản lõi TOD hứa hẹn trở thành "đất vàng" cho an cư - đầu tư.

Lộ diện tâm điểm đầu tư bất động sản tại Dĩ An

Theo quan sát, thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM đang "tăng nhiệt" với loạt dự án được triển khai. Nhưng vượt lên tất cả, The Aspira là cái tên được nhắc đến nhiều nhất vì ra mắt đúng đỉnh sóng và sở hữu mọi lợi thế mà nhà đầu tư TOD khao khát.

Đầu tiên, The Aspira có vị trí đắc địa khi nằm trong lõi đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình 18,8 ha. Chỉ vài trăm mét là đến hai trạm metro S12 - S13, 2 km đến FPT Education Hub, 3 phút tới Vincom Dĩ An, 12 phút về Quận 1 cũ khi metro vận hành. Trục Nguyễn Thị Minh Khai sẽ được mở rộng lên 42 m vào đầu năm 2026 và mở mới ba tuyến N4 - N5 - D6 lộ giới 17 m, The Aspira sẽ sở hữu 3 mặt tiền đắt giá.

Thứ hai là chính sách bán hàng thuận lợi khi khách hàng chỉ đóng 10% là ký ngay HĐMB, đóng 20% đến khi nhận sổ hồng, chính sách mua nhà với 6,8 triệu/tháng, 80% còn lại ngân hàng cho vay trong 35 năm, hỗ trợ lãi 30 tháng và ân hạn gốc tới 6 năm.

Với mức giá khởi điểm chỉ 37,9 triệu/m2 và quà tặng Smart Home - Smart Building, The Aspira đang giúp hàng nghìn người trẻ lần đầu sở hữu căn hộ tại TP.HCM. Dự án hiện có tiến độ xây dựng vững vàng, đến đầu tháng 12-2025 đã xây tầng 19/30 và được bảo chứng chất lượng bởi Tổng thầu Decofi.

The Aspira khẳng định chất lượng cùng tiến độ vượt trội khi đầu tháng 12-2025, Decofi đã xây 19/30 tầng - trung bình 4 tầng/tháng.

Cuối cùng là chất lượng vượt phân khúc: thiết kế 100% căn hộ có ban công, 38 tiện ích chia trục Động - Tĩnh. Đặc biệt, nội thất được bàn giao cao cấp từ các thương hiệu Yale, Hafele, gỗ An Cường và được tư vấn quản lý vận hành bởi thương hiệu quốc tế - CBRE. Tất cả tạo nên chuẩn sống TOD-Style thực thụ - nơi cư dân tận hưởng nhịp sống đô thị hiện đại và đón đầu sóng tăng giá từ lợi thế đô thị TOD, metro, tổ hợp giáo dục FPT, từ bảng giá đất mới 2026.