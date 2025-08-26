Quảng cáo trên Google và Meta nhiều nhưng liệu có hiệu quả? 26/08/2025 18:09

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty Moloco cho biết chi tiêu quảng cáo vẫn tập trung chủ yếu vào Google và Meta, hai nền tảng hiện đang chiếm tới 88% ngân sách quảng cáo ứng dụng di động tiêu dùng.

Các chuyên gia phân tích Moloco chỉ ra rằng: Nhà quảng cáo có thể gia tăng lợi nhuận lên tới 214% nếu họ thay đổi chiến lược và phân bổ ngân sách ra ngoài Google và Meta để tiếp cận người dùng ở nhiều ứng dụng hơn.

"Nhiều nhà quảng cáo vẫn phụ thuộc vào Google và Meta. Tuy nhiên, lợi nhuận lớn nhất mà chúng tôi ghi nhận lại đến từ các kênh bên ngoài nền tảng Google và Meta. Đây có thể coi là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các nhà tiếp thị ứng dụng di động" - ông Tom Shadbolt, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại Moloco cho biết.

Theo Moloco, trong bối cảnh mức độ sử dụng ứng dụng di động tại nhiều quốc gia phát triển đang chững lại, Việt Nam lại nổi lên như một điểm sáng đầy ấn tượng.

Thị trường kỹ thuật số của Việt Nam đang chứng minh động lực tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành một trong những thị trường tiềm năng nhất khu vực Đông Nam Á.

Dữ liệu Moloco cho thấy trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024, tổng thời gian người dùng Việt Nam dành cho các ứng dụng di động đã tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm (CAGR) là 1,0%.

Con số này không chỉ ngang bằng với một thị trường phát triển như Úc mà còn vượt xa các thị trường trưởng thành khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, những nơi ghi nhận mức tăng trưởng âm.

Bên cạnh sự tăng trưởng chung, hành vi của người dùng Việt Nam cũng có sự thay đổi đáng chú ý. Cụ thể, trong giai đoạn 2023-2024, thời gian dành cho các ứng dụng mạng xã hội giảm 1,3 tỉ giờ.

Tuy nhiên, thay vì giảm sút các hoạt động kỹ thuật số, người dùng đã chuyển sự chú ý sang các nền tảng giải trí và trò chơi. Thời gian dành cho ứng dụng giải trí đã tăng thêm 2,3 tỉ giờ và game tăng thêm 640 triệu giờ.

Mức tăng này đặc biệt ấn tượng khi so sánh với Indonesia, một thị trường lớn hơn nhưng chỉ ghi nhận hơn 3 triệu giờ tăng trưởng ở cùng các hạng mục tương tự.

Sự dịch chuyển từ mạng xã hội sang giải trí và game không chỉ phản ánh sự thay đổi trong thói quen người dùng mà còn mở ra cơ hội lớn cho các nhà phát triển ứng dụng, nền tảng quảng cáo và doanh nghiệp công nghệ. Khi thị trường toàn cầu đang có sự phân hóa rõ rệt, Việt Nam đang khẳng định vị thế là một điểm sáng, hứa hẹn sẽ dẫn đầu kỷ nguyên số tại Đông Nam Á.