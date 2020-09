Một vụ cháy lớn xảy ra tại trung tâm nghiên cứu đang được tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei xây dựng tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khiến ít nhất ba người thiệt mạng, hãng tin Al Jazeera cho hay.

Khoảng 3 giờ 16 phút chiều 25-9, ngọn lửa bùng lên tại một tòa nhà đang trong quá trình xây dựng trên đường Alishan, TP Dongguan (Đông Hoản), tỉnh Quảng Đông.

Giới chức địa phương cho biết 140 lính cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường. Đến khoảng 4 giờ 50 phút chiều cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt nhưng ít nhất ba người được tìm thấy đã thiệt mạng.



Những đám khói đen bốc lên trong vụ cháy chiều 25-9 tại trung tâm nghiên cứu của Huawei ở TP Đông Hoản. Ảnh: SCMP

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV và các tài khoản Twitter chia sẻ nhiều đoạn video cho thấy những đám khói đen cuồn cuộn bốc lên từ một tòa nha gần hồ Shonshan (Tùng Sơn), phía nam Đông Hoản.

Người phát ngôn của Huawei nói với hãng tin AFP rằng công ty này chưa thể cung cấp thông tin chi tiết về vụ hỏa hoạn.

Trong khi đó, chính quyền TP Đông Hoản phát đi một bản thông báo, cho biết tòa nhà xảy ra vụ cháy còn trong quá trình xây dựng và "vẫn chưa được đưa vào sử dụng".

Giới chức địa phương vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo nhận định ban đầu, chất bắt cháy là xốp cách âm.

Theo báo Apple Daily (của tỉ phú Hong Kong Jimmy Lai - Lê Trí Anh), chiều muộn ngày 25-9, chính quyền Đông Hoản cho biết vụ hỏa hoạn không gây thương vong. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, Phòng Cứu hỏa của thành phố thông báo rằng ba nhân viên của công ty quản lý cơ sở vật chất tại trung tâm công nghệ này đã thiệt mạng.

Trung tâm công nghệ gần hồ Tùng Sơn được gã không lồ công nghệ Trung Quốc Huawei chọn làm trụ sở mới cho lĩnh vực sản xuất thiết bị đầu cuối. Trụ sở chính của Huawei vẫn đặt tại TP Thâm Quyến ngay gần đó.