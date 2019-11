9 người Mỹ bị sát hại, ông Trump quyết 'xử' băng đảng ma túy

Theo hãng tin AP, sáu trẻ em và ba phụ nữ - tất cả công dân Mỹ sống ở miền bắc Mexico – đã bị sát hại, và ba chiếc xe hơi của họ cũng bị đốt cháy khi đang di chuyển trên đường gần biên giới hai bang Chihuahua và Sonora của Mexico trong ngày 4-11.



Hình ảnh một trong ba chiếc xe hơi chở nạn nhân bị trúng đạn và bốc cháy. Ảnh: AP

Theo thông tin từ quan chức Mexico và người thân, trong số những người chết có một cặp song sinh chỉ 8 tháng tuổi.

Tám thanh niên khác được phát hiện còn sống do nhanh chóng thoát khỏi xe hơi và chạy trốn trong các bụi rậm. Tuy nhiên, những người sống sót cũng bị thương tích do trúng đạn. Theo thông tin, một người đã bị bắn vào mặt, một người khác ở chân. Một cô gái bị các vết thương do súng bắn vào lưng và chân.

Hiện các nạn nhân còn sống sót đang được điều trị tại Mỹ, theo AP.



Người thân của các nạn nhân sống ở Mỹ chỉ vào những bức hình của những người bị sát hại tại Mexico, trong đó có cặp song sinh 8 tháng tuổi. Ảnh: AP

Theo Bộ trưởng An ninh Mexico Alfonso Durazo, các tay súng có thể đã nhầm nhóm người trong ba chiếc xe hơi trên với nhóm của băng đảng đối thủ.

Theo AP, tất cả các nạn nhân có thể đến từ gia đình LeBaron (từng sống ở Mỹ) tại bang Chihuahua, Mexico. Các thành viên gia đình cũng từng “chạm trán” với bọn buôn ma túy nhiều năm qua. Benjamin LeBaron, một nhà hoạt động chống tội phạm, người sáng lập các cuộc tuần tra chống lại các băng đảng, đã bị sát hại năm 2009.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 5-11, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter của mình rằng: “Một gia đình tuyệt vời đã nằm giữa xung đột của hai băng đảng buôn ma túy khét tiếng”.

Ông Trump đề nghị trợ giúp Mexico phát động một cuộc chiến chống các băng đảng ma túy và “quét sạch chúng khỏi mặt đất”.

“Mỹ luôn luôn sẵn sàng, có thể tham gia và tiến hành cuộc chiến một cách nhanh chóng và hiệu quả”, ông Trump nói. “Các băng đảng đã trở nên lớn mạnh hơn, đến mức đôi khi các bạn (Mexico) cần một đội quân để đánh bại một đội quân như thế”.



Ông Trump đề nghị hỗ trợ Mexico thực hiện hành động chống lại các băng đảng buôn ma túy. Ảnh: TWITTER

Nhưng Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador từ chối đề nghị trên của Mỹ. Ông nói: “Việc này không hiệu quả. Điều tồi tệ nhất mà ông chỉ có thể có là chiến tranh à?

Theo đài RT, ông Lopez Obrador cho biết Mexico đã chuẩn bị hợp tác với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) “với điều kiện sự độc lập của Mexico phải được giữ nguyên”.

Tháng trước, thành viên các băng nhóm có vũ trang với súng máy đã tấn công vào TP Culiacan, chống lại cảnh sát trong nhiều giờ liền.

Vài ngày trước đó, 13 sĩ quan cảnh sát Mexico cũng đã bị các băng đảng phục kích và sát hại.