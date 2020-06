Trong cùng một ngày, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cùng trả lời báo giới rằng ông Donald Trump không phải người thích hợp để làm Tổng thống Mỹ, đài CNA đưa tin.

Ông Bolton: "Tôi nghĩ ông ấy không phù hợp"

Ngày 18-6, khi được phóng viên đài ABC News hỏi về những gì ông Trump đã làm với tư cách Tổng thống Mỹ, cựu cố vấn Bolton đã trả lời: "Tôi nghĩ ông ấy không phù hợp với chức vụ này. Tôi nghĩ ông ấy không có năng lực thực hiện công việc đó".



Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Ảnh: GETTY IMAGES

"Ông ấy đã tập trung quá nhiều vào việc tái tranh cử đến nỗi các cân nhắc dài hạn bị gạt sang bên lề" - ông Bolton nhận định.

Ông Bolton cho rằng ông Trump coi việc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở khu phi quân sự Bàn Môn Điếm là một động thái chính trị để báo chí tung hô mà gần như không quan tâm ảnh hưởng từ cuộc gặp này đến vị thế của Washington trong quá trình đàm phán với Bình Nhưỡng.

Cựu cố vấn Nhà Trắng cho rằng sự "thiếu năng lực" của ông Trump khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin không coi người đồng cấp Mỹ là "một đối thủ đáng gờm".

Trong cuộc phỏng vấn, ông Bolton còn cho rằng Tổng thống Trump sợ rằng việc công bố cuốn sách trước cuộc bầu cử tháng 11 tới sẽ ảnh hưởng đến khả năng tái tranh cử của mình.

Ông Bolton nhắc lại rằng vài tháng trước, ông Trump đã công bố ý định ngăn cản việc xuất bản cuốn sách này trước cuộc bầu cử vì "ông ấy biết rằng đó là sự thật và không muốn sự thật bị phơi bày".

"Tổng thống không lo ngại việc các chính phủ nước ngoài đọc cuốn sách. Ông ấy sợ người Mỹ đọc cuốn sách này" - cựu cố vấn Nhà Trắng nói tiếp.

Theo một số nội dung rò rỉ về cuốn sách "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (tạm dịch "Căn phòng nơi câu chuyện xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng") chuẩn bị được xuất bản, ông Bolton đã mô tả ông Trump bằng những từ như "bất thường", "kỳ dị", "vô lý", "ngớ ngẩn"...

Ông Trump cũng bị chỉ trích là người dễ bị các đối thủ nước ngoài lôi kéo, cũng như đã nhờ vả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để đảm bảo chiến thắng trong chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ.

Bà Pelosi: "Rõ ràng ông ấy không phù hợp"

Cũng trong ngày 18-6, trả lời câu hỏi về cuốn sách mới của ông Bolton, bà Pelosi cho rằng Tổng thống Trump "rõ ràng không phù hợp về mặt đạo đức và không chuẩn bị về mặt trí tuệ để trở thành tổng thống Mỹ".

Trong câu trả lời của mình, bà Pelosi nhắc đến việc Hạ viện Mỹ "đã điều tra luận tội Tổng thống Mỹ" với hai cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội.

Tuy nhiên, "việc phế truất ông ấy đòi hỏi Thượng viện bỏ phiếu đồng ý nhưng nhiều người trong số họ (các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa - PV) đã nói rằng những gì ông Bolton đưa ra sẽ không làm họ thay đổi quyết định" - bà Pelosi nói.

Bà Pelosi cho rằng đảng Cộng hòa bảo thủ như vậy là "vì dù tổng thống không đủ năng lực thì họ vẫn không muốn có một tổng thống thuộc đảng Dân chủ".



Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trả lời phỏng vấn ở Điện Capitol ngày 18-6. Ảnh: MSNBC

Bà Pelosi cũng cho biết bà đang tham khảo ý kiến các nghị sĩ khác thuộc đảng Dân chủ về việc buộc ông Bolton ra điều trần về những gì nêu trong cuốn sách sắp xuất bản.

Nếu Hạ viện thông qua đề xuất này, vấn đề về sự "thiếu năng lực" của Tổng thống Trump sẽ một lần nữa được khơi dậy ngay giữa giai đoạn chạy đua nước rút của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa để giành sự ủng hộ của người dân trước cuộc bầu cử tháng 11 tới.

Phản ứng của quan chức và chính trị gia Mỹ về sách của ông Bolton

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy - một đồng minh trung thành của ông Trump - cho rằng ông Bolton đang đưa ra những tuyên bố "giật gân" để quảng bá cuốn sách của mình, theo CNA.

"Tiền khiến người ta làm rất nhiều chuyện" - ông McCarthy ám chỉ ông Bolton chỉ quan tâm việc bán được nhiều sách và kiếm được nhiều tiền.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff, người dẫn dắt cuộc điều tra luận tội ông Trump, chỉ trích việc ông Bolton không đồng ý ra làm chứng ở phiên tòa luận tội để giữ lại các thông tin đó viết trong cuốn sách của riêng mình.

Về chuyện ông Trump nhờ vả ông Tập, Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro - một trong những người tư vấn cho chính quyền Washington trong đàm phán thương mại với Bắc Kinh - cho biết ông "chưa hề nghe điều đó".

Hôm 17-6, ông Joe Biden, đối thủ nặng ký của ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, đã viết trên Twitter rằng nếu những tiết lộ của ông Bolton là đúng sự thật, thì những hành động của ông Trump là "không thể chấp nhận được về mặt đạo đức", theo tạp chí Newsweek.

Theo đài CNN, Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 19-6 cho biết ông chưa đọc cuốn sách của ông Bolton, nhưng những đoạn trích được đăng trên truyền thông cho thấy ông này đang lan truyền những lời nói dối và gọi cựu quan chức này là "kẻ phản bội".

Đích thân Tổng thống Trump cũng lên tiếng phủ nhận các cáo buộc chống lại mình và cho rằng ông Bolton đã vi phạm pháp luật khi viết và xuất bản cuốn sách Căn phòng nơi câu chuyện xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng.

Trước đó, vào ngày 16-6, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện ông Bolton với cáo buộc cuốn sách mới làm lộ nhiều thông tin mật, bao gồm những thông tin về chương trình nghe lén của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA).