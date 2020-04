Đài CNA ngày 1-4 dẫn số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết trong 24 giờ qua Mỹ tăng gần 700 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch ở nước này lên 3.883.

Như vậy, tổng số người chết vì COVID-19 ở Mỹ đã vượt Trung Quốc (hơn 3.300 người).

Ngày 31-3, Thống đốc bang New York - ông Andrew Cuomo thông báo số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 tại bang này đã tăng thêm 9.000 ca so với một ngày trước đó, đưa tổng số ca nhiễm tại bang này lên thành 75.795. Trong đó, số ca tử vong do COVID-19 tại bang này đã tăng 27% lên thành 1.550 người.



Một người Mỹ tử vong vì COVID-19 được nhân viên y tế đưa đi ở quận Brooklyn, TP New York, bang New York (Mỹ) ngày 31-3. Ảnh: CNBC

Trong khi đó, Thị trưởng TP New York - ông Bill de Blasio đã đề nghị hỗ trợ từ chính phủ liên bang của Tổng thống Donald Trump. Ông cảnh báo kịch bản xấu nhất có thể chưa xảy tới trong vài tuần nữa.

"Đây là thời điểm chúng ta phải chuẩn bị cho tuần tới khi chúng tôi dự đoán sẽ có sự gia tăng lớn về số ca nhiễm. Những gì tôi đã đề xuất rất rõ ràng vào tuần trước là cho triển khai quân y tại đây", ông de Blasio nói tại Trung tâm Tennis quốc gia Billie Jean King ở quận Queens, nơi một bệnh viện dã chiến đang được xây dựng.



Theo ông De Blasio, ông đã đề nghị Nhà Trắng tăng them cho TP New York 1.000 nhân viên y tế, 300 nhà trị liệu hô hấp và 150 bác sĩ vào ngày 5-4 nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ chính phủ ông Trump, theo đài ABC News.

Đến nay đã có hơn 30 bang với khoảng 3/4 dân số Mỹ đã ra lệnh yêu cầu người dân ở nhà để hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Quân đội Mỹ hiện đang tìm kiếm các khách sạn, trung tâm hội nghị và các khu đất trống nhằm xây dung 341 bệnh viện tạm thời nhằm giảm sức ép đối với hệ thống y tế đang quá tải hiện nay. Lực lượng này chỉ mất một tuần để chuyển Trung tâm hội nghị Jacob Javits tại New York thành bệnh viện tạm thời với 1.000 giường.

Ngoài tình hình ở New York, bang California cũng ghi nhận số ca COVID-19 tăng mạnh trong vài ngày qua, với tổng cộng 7.400 người nhiễm và 150 ca tử vong. Hawaii ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm bệnh vào ngày 31-1. Wyoming là tiểu bang duy nhất tại Mỹ đến nay chưa có ca tử vong vì bệnh dịch này.