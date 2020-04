Tính đến cuối ngày 6-4 (giờ bờ Đông nước Mỹ), tổng số người chết vì COVID-19 tại Mỹ là 10.871 ca - tăng 1.255 ca so với một ngày trước. Số người chết ngày 6-4 nhiều hơn các con số ghi nhận trong hai ngày 5 và 4-4 nhưng thấp hơn số kỷ lục 1.320 người chết của ngày 3-4.



Ngày 6-4 Mỹ cũng thêm tới 30.331 ca nhiễm mới, đưa tổng ca nhiễm lên 367.004 ca, theo trang thống kê Worldometer.

Nhiều bệnh viện trên khắp nước Mỹ đã hoạt động gần như hết công suất và ngày càng nhiều các điểm nóng mới rải khắp nước.

Tuy nhiên, điểm nóng nhất hiện tại vẫn là bang New York.

New York: Số người chết vài ngày qua không xê xích nhiều

Bang New York ghi nhận tổng số ca tử vong hiện ở mức 4.758 ca, tức tăng 600 ca so với ngày 5-4. Số người chết mỗi ngày ở bang New York không xê xích nhiều trong vài ngày vừa qua.

Giới chức y tế New York dự đoán đỉnh dịch có thể sẽ đến sớm, theo tờ The Washington Post.

Theo Thống đốc bang New York - ông Andrew Cuomo, việc số ca tử vong hằng ngày không thay đổi nhiều trong hai ngày qua "cho thấy đường cong đã có thể làm phẳng và sẽ xuất hiện đỉnh điểm bùng nổ dịch bệnh tại New York”.



“Nếu chúng ta thấy được sự ổn định thì đó là vì giãn cách xã hội đang phát huy hiệu quả” - ông Cuomo nhận xét.



Một người mua sắm hạt Queens, bang New York hôm 6-4. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Cuomo cho rằng tình hình bang New York sẽ sáng sủa nếu người dân duy trì ý thức kỷ luật và không ra ngoài, tập trung tại các công viên khi thời tiết ấm dần lên.

“Cẩn trọng, nếu không chúng sẽ thấy những con số này tăng trở lại” - ông Cuomo cảnh báo.

Ông Cuomo thông báo các biện pháp giãn cách xã hội tại New York sẽ được kéo dài đến hết ngày 29-4. Tất cả trường học và các doanh nghiệp không thiết yếu phải đóng cửa cho đến hết ngày đó.

Thống đốc cũng tuyên bố sẽ tăng tiền phạt nếu người dân không thực hiện việc giãn cách xã hội, không tuân thủ nghĩa vụ bản thân và không thể hiện trách nhiệm với các nhân viên y tế ở tuyến đầu.



Một nhà xác tạm thời được thiết lập bên ngoài văn phòng của thanh tra y tế TP New York. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tình trạng quá tải bệnh viện, nhà xác ở bang New York, đặc biệt ở TP New York vẫn rất nghiêm trọng.

Chủ tịch Ủy ban Y tế của TP New York - ông Mark Levine, cảnh báo các nhà xác tại đây sắp không chứa nổi thi thể người tử vong vì COVID-19, theo báo Guardian.

Trên trang Twitter, ông Levine nói về kế hoạch sử dụng công viên trung tâm New York sẽ làm nơi chôn cất tạm thời: “Các rãnh sẽ được đào với 10 hố chôn trong một hàng. Việc này sẽ được thực hiện một cách trang nghiêm, có trật tự và tạm thời”.

Tuy nhiên, ông Levine nói rằng kế hoạch này vẫn chưa đi vào hoạt động vì Thống đốc Cuomo không ủng hộ.

New York được sử dụng tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ

Đài CNN cho biết Thống đốc Cuomo đã đề nghị chính phủ của Tổng thống Trump cho phép tàu bệnh viện USNS Comfort của Hải quân Mỹ đang đậu ở cảng New York chữa trị bệnh nhân COVID-19. Tàu bệnh viện này đến New York tuần trước nhưng chỉ chữa trị bệnh nhân không nhiễm COVID-19, giảm tải cho các bệnh viện, giành chỗ trống để chữa trị các bệnh nhân COVID-19.

Trong buổi họp báo thường ngày tại Nhà Trắng ngày 6-4, Tổng thống Trump đã chấp thuận đề nghị này, theo đài CNN.

"Chúng tôi đã không nghĩ đến việc này nhưng chúng tôi chấp nhận để bang New York sử dụng tàu bệnh viện. Tàu USS Comfort sẽ được sử dụng điều trị bệnh nhân COVID-19” - ông Trump nói.





Tàu bệnh viện USNS Comfort của Hải quân Mỹ sẽ được sử dụng để điều trị bệnh nhân COVID-19 của New York. Ảnh: CNN

"Con tàu đã sẵn sàng và nếu chúng ta cần nó bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. Chúng ta sẽ sử dụng tàu để điều trị cho họ” - ông Trump nói.

Cuối ngày 6-4, Tổng thống Donald Trump đã đăng trên Twitter lời động viên: "Nước Mỹ mạnh mẽ. Ánh sáng ở cuối đường hầm”.

Thị trưởng TP New York - ông Bill de Blasio, bày tỏ với CNN: "Có được sự trợ giúp từ tàu USS Comfort là một việc vô cùng quan trọng đối với bệnh nhân COVID-19 tại New York. Tôi không nghi ngờ gì rằng tàu Comfort sẽ sớm có đầy bệnh nhân được điều trị”.

Trước đó, trung tâm hội nghị Javits ở quận Manhattan đã được quân đội thiết lập thành một bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19.

Nhà Trắng đẩy mạnh mua khẩu trang

Ngày 6-4, Tổng thống Trump cũng cho biết chính phủ đã đạt được thỏa thuận với Công ty 3M trong việc sản xuất hàng triệu khẩu trang chất lượng cao, theo đài NBC News.

Theo lời Tổng thống Trump, Công ty 3M sẽ sản xuất khoảng 55 triệu chiếc khẩu trang mỗi tháng và sẽ có hơn 166 triệu khẩu trang cho nhân viên y tế tuyến đầu trong ba tháng tới.

“Thỏa thuận với 3M đã kết thúc rất vui vẻ” - Tổng thống Trump nói với báo chí.



Chính phủ Tổng thống Trump đã đạt được thỏa thuận với Công ty 3M trong việc sản xuất khẩu trang. Ảnh: GETTY IMAGES

Đài NBC News cho biết Tổng thống Trump trước đây đã “đụng độ” với Công ty 3M khi chính phủ khẳng định công ty này đã không làm gì để giúp bù đắp sự thiếu hụt của các thiết bị y tế như khẩu trang hay dừng việc găm hàng tăng giá.

Ngày 6-4, Công ty 3M cũng xác nhận đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Mỹ cho phép mình tiếp tục xuất khẩu khẩu trang ra nước ngoài, bên cạnh cung cấp hàng cho chính phủ.