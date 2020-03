Theo hãng tin Reuters, Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý ngày 10-3 cho biết số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này đã tăng thêm 168 ca lên 631 ca, tức tăng 36%. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ khi Ý ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên vào ngày 21-2.



Người dân xếp hàng mua khẩu trang tại một nhà thuốc ở Rome (Ý). Ảnh: GETTY

Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Ý – quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh này ở châu Âu- trong ngày 10-3 tăng lên đến 10.149 ca so với mức 9.172 ca của ngày trước đó.

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết có 1.004 người hồi phục ngày 10-3 so với 724 ca hồi phục ngày trước đó và 877 người cần chăm sóc đặc biệt trong ngày 10-3 so so với 733 ca chăm sóc đặc biệt của ngày trước đó.

Hiện toàn bộ nước Ý với khoảng 60 triệu dân đã được đặt trong tình trạng cách ly khi chính phủ đẩy mạnh các nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19.