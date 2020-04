Ngày 23-4, đáp trả đe dọa từ Tổng thống Mỹ, Thiếu tướng Hossein Salami - Chỉ huy Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo nước này sẽ phá hủy các tàu Hải quân Mỹ nếu các tàu Mỹ đe dọa tàu quân sự hoặc phi quân sự của Iran ở vịnh Ba Tư.

Thiếu tướng Hossein Salami đe dọa sẽ không để yên cho tàu Mỹ gây hại cho tàu Iran ở vịnh Ba Tư. Ảnh: AFP "Tôi muốn nói với người Mỹ rằng chúng tôi hoàn toàn quyết tâm và nghiêm túc trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, biên giới trên biển, sự an toàn hàng hải và lực lượng an ninh của chúng tôi và chúng tôi sẽ phản ứng quyết đoán với bất kỳ sự phá hoại nào. Chúng tôi ra lệnh cho các đơn vị hải quân phá hủy lực lượng và tàu thuyền của Mỹ ở vịnh Ba Tư nếu họ đe dọa an toàn của các tàu quân sự và phi quân sự của chúng tôi" - báo South China Morning Post dẫn lời tướng Salami. Theo lời tướng Salami, "an ninh ở khu vực vịnh Ba Tư là một phần trong các ưu tiên chiến lược của Iran".