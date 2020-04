Các nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa đã gửi thư cho Tổng thống Donald Trump kêu gọi ông rút lại các khoản tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho tới khi Tổng Giám đốc của tổ chức này - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus từ chức. Họ cũng ủng hộ những chỉ trích của ông Trump đối với cách ứng phó COVID-19 của WHO.

Theo hãng tin Reuters, ngày 16-4, 17 hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã gửi một lá thư cho Tổng thống Trump bày tỏ sự ủng hộ với tuyên bố cắt tài trợ WHO của ông.



Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: EPA



Các nghị sĩ cho hay Tổng thống Trump nên rút lại các khoản đóng góp trừ phi Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus từ chức.

Trong thư, nhóm nghị sĩ Mỹ nói rằng họ mất niềm tin vào sự lãnh đạo của ông Tedros đối với WHO. Nhóm nghị sĩ đổ lỗi cho WHO và chính phủ Trung Quốc che đậy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu hiện tại, mặc dù họ ca ngợi "vai trò quan trọng" của WHO trên toàn thế giới.

"Tuy nhiên, điều cấp bách là chúng ta phải hành động nhanh chóng để đảm bảo sự công bằng, minh bạch và tính hợp pháp của tổ chức có giá trị này", nghị sĩ Mike McCaul - người dẫn đầu nhóm nghị sĩ trên viết trong thư.

Cũng trong ngày 16-4, một nhóm gồm tám thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã viết thư cho Tổng thống Trump yêu cầu ông hợp tác với các nước như Nhật, Hàn Quốc và các nước châu Âu để điều tra về nguồn gốc COVID-19 và việc ra quyết định của WHO. Lá thư này không đưa ra bất cứ khuyến nghị cụ thể nào, chẳng hạn như việc buộc ông Tedros từ chức.

Ngày 14-4, Tổng thống Trump cho hay ông chỉ đạo chính phủ tạm ngưng tài trợ cho WHO để bắt đầu tiến trình đánh giá vai trò của WHO trong việc quản lý không đúng và che đậy mức độ nghiêm trọng của COVID-19 tại Trung Quốc.

Ông Trump nói rằng WHO đã không tiết lộ hoặc phản ứng kịp thời với thông tin “đáng tin cậy” hồi tháng 12 rằng virus gây bệnh COVID-19 có thể truyền từ người sang người, theo kênh Press TV.

Nhà lãnh đạo Mỹ còn cáo buộc WHO thiên vị Trung Quốc và phụ thuộc vào các dữ liệu của Trung Quốc. Ông Trump cáo buộc WHO đã cố tình thúc đẩy “những thông tin sai lệch” do Trung Quốc đưa ra về COVID-19 khiến dịch có nguy cơ bùng phát mạnh hơn trên toàn cầu.

Ngay sau tuyên bố trên, Tổng thống Trump vấp phải làn sóng chỉ trích từ nhiều nhà lãnh đạo thế giới, các chuyên gia y tế cũng như đảng Dân chủ. Họ nói rằng WHO có thể cần tổ chức lại nhưng Tổng thống Trump lẽ ra nên đợi cho tới khi kết thúc đại dịch COVID-19.

Bản thân ông Tedros bày tỏ hối tiếc về quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ. Ông Tedros nói rằng: “Đây là thời gian để tất cả chúng ta đoàn kết trong cuộc chiến chung chống mối đe dọa chung”.

Đến nay, thế giới đã có hơn 2,1 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 145.000 người đã qua đời. Mỹ hiện là quốc gia có số nhiễm và ca tử vong cao nhất thế giới với các con số lần lượt là 677.570 và 34.617, theo trang thống kê Worldometer.