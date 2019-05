Huawei bị Mỹ phong tỏa, ông Tập mời các nước hợp tác công nghệ

Các nước nên hợp tác với nhau để phát triển Internet, Dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viết trong một lá thư gửi đến Cuộc triển lãm quốc tế về Công nghiệp Dữ liệu lớn 2019 khai mạc ngày 26-5 tại TP Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), Tân Hoa xã đưa tin.



Cuộc triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 29-5, với sự tham gia của các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Alibaba Group Holding, Tencent Holdings, Huawei Technologies Co.; ngoài ra còn có các công ty quốc tế như Dell Inc, chi nhánh Google ở Trung Quốc, NTT Docomo Inc. của Nhật và tập đoàn kinh tế kỹ thuật số Malaysia. Các chủ đề chính trong cuộc triển lãm là an ninh dữ liệu, kinh tế kỹ thuật số, và đổi mới kỹ thuật.



Trung tâm Hội nghị và Trưng bày Quốc tế Quý Dương ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) trước khi khai mạc Cuộc triển lãm quốc tế về Công nghiệp Dữ liệu lớn 2019. Ảnh: GETTY IMAGES



Theo lời ông Tập viết trong thư thì Trung Quốc rất coi trọng sự phát triển của công nghiệp dữ liệu lớn và muốn cùng các nước khác tìm ra một con đường mới phát triển các công nghệ mới.

Ông Tập đưa ra lời kêu gọi hợp tác về công nghệ sau khi chính phủ Mỹ ra lệnh cấm các công ty Mỹ bán hàng cho Huawei mà chưa có sự đồng ý của chính phủ, cũng như cấm các công ty Mỹ sử dụng sản phẩm từ các công ty có nguy cơ gây hại đến an ninh quốc gia – một quy định mà theo các nhà phân tích là nhằm phong tỏa Huawei bán hàng ở Mỹ.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Wang Zhijun cho rằng lệnh cấm của Mỹ với Huawei là một sự bất lợi với thị trường. Ông Wang đề nghị chính phủ Mỹ chấm dứt sự “cấm đoán vô lý” với các công ty vi mạch và điện tử Trung Quốc.