Hãng tin Sputnik hôm 29-7 cho biết hải quân Mỹ đã chỉ trích các cuộc tập trận của Iran diễn ra dọc theo các tuyến đường thủy ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Quân đội Mỹ tiếp tục gọi các cuộc tập trận của Iran là một nỗ lực "để đe dọa và ép buộc", mà không rõ nhắm vào ai hoặc vì mục đích gì. Mỹ cũng cho biết đang theo dõi chặt chẽ các hành động của Iran.





Mô hình tàu sân bay tại cảng Bandar Abbas tháng 2. Ảnh: REUTERS



Cuộc tập trận quy mô lớn của Iran được đặt tên là "Nhà tiên tri vĩ đại 14", nhằm thể hiện sức mạnh hải quân và không quân của nước này.



Truyền hình Iran cho thấy nước này sử dụng một bản mô phỏng giống như siêu tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ, mặc dù nhỏ hơn khoảng 30%, cùng hơn chục máy bay phản lực trên boong tàu. Mục đích của Iran là nhằm huấn luyện quân đội đối phó "kẻ thù giả định".



"Chúng tôi nhận thức được cuộc tập trận của Iran liên quan đến việc tấn công một mô hình giống như tàu sân bay bất động. Washington luôn cảnh giác với ‘hành vi vô trách nhiệm và liều lĩnh’ này của Iran trong khu vực" - phát ngôn viên Hạm đội 5 của Mỹ, bà Rebecca Rebarich nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin AFP.



Bà Rebarich thừa nhận mặc dù cuộc tập trận của Iran được thực hiện gần các tuyến đường thủy quan trọng trong khu vực, bao gồm eo biển Hormuz - tuyến đường chính của phần lớn các chuyến hàng dầu toàn cầu, nhưng hoạt động của các tàu thương mại đã không bị gián đoạn.



Cũng theo bà Rebarich, các hoạt động của liên minh hàng hải quốc tế cũng không bị ảnh hưởng.



Đây không phải là lần đầu tiên Iran sử dụng mô hình tàu sân bay Mỹ trong các cuộc tập trận của mình. Lần gần nhất Tehran sử dụng là trong cuộc tập trận Great Prophet 9 năm 2015.



Thời điểm tập trận năm năm trước, Iran vẫn bế tắc trong các cuộc đàm phán với các nước P5 + 1 (gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) và EU về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt để đổi lấy việc Iran dừng lại chương trình hạt nhân.



Lần tập trận này diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân đang trong tình trạng hỗn loạn sau khi Mỹ rút, và căng thẳng giữa Iran và Mỹ đang ở mức cao.



Mặc dù chỉ trích các cuộc tập trận của Iran nhưng Washington lại phớt lờ các cảnh báo của Tehran rằng các hoạt động hàng hải của Mỹ ở vùng Vịnh đe dọa sự ổn định của khu vực.



Trong khi Mỹ biện minh cho sự hiện diện quân sự của mình ở vùng Vịnh bằng cách nói rằng họ đang duy trì an ninh thương mại hàng hải, Iran lập luận rằng các nước trong khu vực có thể tự xử lý các nhiệm vụ đó và làm tốt hơn liên minh do Mỹ đứng đầu.