Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành lần thử nghiệm đầu tiên đối với vaccine ngừa COVID-19, tạp chí Time ngày 16-3 đưa tin. Vaccine có tên mã là mRNA-1273.

Bà Jennifer Haller, 43 tuổi - nhân viên tại một công ty công nghệ ở địa phương, là người được các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kaiser Permanente ở TP Seattle, bang Washington (Mỹ) tiêm mũi vaccine mRNA-1273 đầu tiên.

Bà Haller cho biết "Chúng tôi cảm thấy thật vô dụng. Và tôi nhận ra có một số việc mình có thể làm để giúp đỡ" nên quyết định tham gia thử nghiệm. Bà cũng tự hào kể rằng hai người con của mình "nghĩ rằng (việc tham gia thử nghiệm vaccine của bà - PV) thật là ngầu", theo Time.

Bà hy vọng thế giới sẽ nhanh chóng có được loại vaccine hiệu quả để phòng dịch COVID-19 và "có thể cứu được nhiều người".

Bà Jennifer Haller là tình nguyện viên đầu tiên được tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19. Nguồn: NEW YORK POST

Bác sĩ Lisa Jackson, trưởng nhóm nghiên cứu vaccine của Viện Kaiser Permanente cho biết giống như "mọi người đều muốn làm điều gì đó mà họ có thể làm trong tình trạng khẩn cấp", nhóm đã nỗ lực phát triển vaccine này.



Bác sĩ Jackson cho rằng "từ chỗ không biết được chủng virus này bắt nguồn từ đâu đến việc có vaccine" để thử nghiệm sau chỉ khoảng hai tháng là một việc chưa từng có.

"Chúng tôi không biết liệu vaccine có tạo ra các phản ứng miễn dịch hay liệu chúng có an toàn không. Đó là lý do vì sao chúng tôi đang làm thử nghiệm. Đây chưa phải lúc khôn ngoan và thích hợp để cung cấp vaccine cho toàn thể người dân", bà Jackson nhấn mạnh.

Ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIAID) thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), cho biết "tìm ra loại vaccine an toàn và hiệu quả đề phòng ngừa việc nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây dịch COVID-19 - PV) là ưu tiên cấp bách của nền y tế công" và lần thử nghiệm này là "bước đi quan trọng đầu tiên".

Vaccine mRNA-1273 là sản phẩm do NIH và công ty công nghệ sinh học Moderna hợp tác nghiên cứu và phát triển. Do áp dụng công nghệ mới, vaccine này không chứa virus nên những người này không thể bị nhiễm bệnh do tiêm.

Trước khi được thử nghiệm trên người, vaccine mRNA-1273 đã được thử nghiệm trên động vật và cho kết quả khả quan.

Cùng tham gia thử nghiệm còn có 44 tình nguyện viên khác. Tất cả những người tham gia thử nghiệm sẽ được tiêm hai mũi vaccine cách nhau 28 ngày để xác định khả năng thúc đẩy cơ thể tạo ra protein nhận diện virus SARS-CoV-2.



Bà Haller và ba tình nguyện viên khác sẽ được tiêm vaccine với liều thấp (25 microgram). Sau khi đánh giá kết quả, các bác sĩ sẽ lần lượt tăng liều vaccine lên 100 microgram và 250 microgam đối với các tình nguyện viên còn lại.

Đây là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới được thử nghiệm trên người. NIH cho biết tốc độ phát triển nhanh chóng như vậy là nhờ vào việc nhóm chuyên gia đã có kinh nghiệm nghiên cứu hai chủng virus khác thuộc họ corona là SARS và MERS.

Ngay khi có thông tin về trình tự gen của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, nhóm đã bắt tay nghiên cứu và cấy ghép thành các mã gen nhân tạo của virus. Điều này khác với quá trình phát triển các vaccine khác, khi những nhà khoa học phải nuôi cấy, phân lập và làm yếu virus để tạo thành vaccine.

Sau khi được tiêm vào cơ thể, hệ thống miễn dịch sẽ xử lý chuỗi mRNA trong vaccine và tạo ra loại protein nhận diện tương ứng. Từ đó, các tế bào miễn dịch có thể phát hiện và tiêu diệt virus ngay khi chúng thực sự lây nhiễm vào người đã được tiêm chủng.