Với hơn 151.000 ca nhiễm trong đó gần 6.300 người chết, bang New York đang là tâm dịch COVID-19 của Mỹ - nước có dịch nghiêm trọng nhất thế giới hiện tại với hơn 435.000 ca nhiễm (gần 29% số ca nhiễm toàn cầu) trong đó gần 14.800 người chết (gần 17% số người chết toàn cầu).

New York bị lây dịch từ nguồn nào, xuất phát từ đâu là câu hỏi của không ít người.





Một thùng container lạnh được sử dụng làm nhà xác tạm thời ở quận Brooklyn, TP New York (Mỹ). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 bùng phát từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc.

Tuy nhiên tờ The New York Times ngày 8-4 dẫn một nghiên cứu mới chỉ ra rằng virus SARS-CoV-2 lây lan tại New York có nguồn gốc từ khách du lịch châu Âu, chứ không phải từ châu Á.

“Phần lớn đến từ châu Âu” – nhà di truyền học Harm van Bakel tại Trường Y khoa Icahn thuộc hệ thống bệnh viện Mount Sinai (New York) nói với The New York Times.

Nghiên cứu này còn nói rằng virus đã lây lan ở khu vực New York từ giữa tháng 2, tức là nhiều tuần trước khi ca nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện.

Trong khi đó, một nhóm nghiên cứu khác từ trường Y Grossman thuộc Đại học New York cũng đưa ra một kết luận tương tự, dù nhóm này nghiên cứu trên một nhóm các bệnh nhân khác.

Tuy nhiên, cả hai nhóm đều phân tích bộ gen của virus SARS-CoV-2 lấy từ những người bệnh ở New York vào giữa tháng 3, theo The New York Times.

Các nghiên cứu kết luận có chủng mới của một loại virus lây lan một cách âm thầm trước khi dịch bùng phát ở New York. Và đáng lẽ chúng đã được phát hiện ra nếu có các chương trình xét nghiệm nhanh chóng, đúng lúc.