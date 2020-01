Nhà Trắng ngăn cựu Cố vấn Bolton tiết lộ 'bí mật quốc gia'

Nhà Trắng đã đưa ra lời đe dọa chính thức đối với cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton để ngăn ông xuất bản cuốn sách "Căn phòng nơi mọi việc diễn ra ra: Hồi ức Nhà Trắng", một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với đài CNN.



Trong một bức thư gửi luật sư của ông Bolton, một quan chức hàng đầu của Hội đồng An ninh Quốc gia đã nói rằng bản thảo chưa xuất bản của cuốn sách mà ông Bolton sắp xuất bản "dường như chứa một lượng lớn thông tin mật" và không thể được xuất bản.



Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và ông Trump tại phòng Bầu dục hồi năm 2018. Ảnh: The Washington Post



Bức thư, viết ngày 23-1, cho biết một số thông tin được phân loại ở cấp độ "tối mật", nếu được công bố ra ngoài "sẽ gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng đến an ninh quốc gia."



Nhà Trắng hiện vẫn chưa có bình luận nào về vấn đề này. Cả ông Bolton lẫn người phát ngôn của nhà xuất bản, Simon & Schuster, đều không trả lời yêu cầu bình luận của đài CNN.



Bức thư được đưa ra giữa lúc Tổng thống Donald Trump tấn công ông Bolton trên Twitter và luật sư của ông Bolton cáo buộc Nhà Trắng đã làm hỏng quy trình kiểm tra duyệt cuốn sách của Bolton bằng cách chia sẻ nội dung của cuốn sách với những người bên ngoài Phòng Quản lý Hồ sơ của Hội đồng An ninh Quốc gia.



Theo những gì ông Trump viết trên Twitter hôm 29-1 thì ông biết nội dung của bản thảo cuốn sách.



Theo tờ The New York Times, cuốn sách của ông Bolton kể chi tiết thời điểm tháng 8 năm ngoái, cho thấy Tổng thống Trump có liên quan trực tiếp đến 391 triệu USD tiền viện trợ an ninh cho Ukraine, để đổi lấy cuộc điều tra về cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai ông này.

The New York Times đã trích nhiều nguồn tin có tiếp xúc với bản thảo chưa xuất bản của ông Bolton với nội dung vào tháng 8-2019, ông Trump nói với một nhân vật, khi đó là phụ tá hàng đầu rằng ông, muốn giữ lại 391 triệu USD viện trợ an ninh cho Ukraine cho đến khi các quan chức của nước này hỗ trợ ông trong việc điều tra các thành viên Đảng Dân chủ, trong đó có cả ông Joe Biden.



Trước đó, ông Trump được biết đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố vô căn cứ và sai lệch về đối thủ Biden liên quan đến Ukraine.



Bìa cuốn sách "Căn phòng nơi mọi việc diễn ra ra: Hồi ức Nhà Trắng" sắp xuất bản của Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: DAILY MAIL

Trên Twitter cá nhân, ông Adam Schiff, chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, người phụ trách luận tội của Hạ viện, kêu gọi ông Bolton ra làm chứng tại phiên tòa: "Ông Bolton trực tiếp mâu thuẫn với trọng tâm lập luận bào chữa của tổng thống. Để phiên tòa được diễn ra công bằng, các thượng nghị sĩ phải yêu cầu ông Bolton ra làm chứng, đồng thời cung cấp các ghi chú của ông cũng như những tài liệu khác".

Tuy nhiên, ông Trump không chịu để ông Bolton ra làm chứng với lý do an ninh quốc gia và luôn khẳng định mình không hề hành động sai trái. Ông nhiều lần chế giễu việc tố tụng luận tội là "cuộc săn phù thủy" vô ích.

Nếu những gì ông Bolton viết là đúng, lời khai của ông này có thể làm suy yếu lời bào chữa của ông Trump và các luật sư của ông rằng không có chuyện "có qua có lại", tức trao tiền viện trợ để đổi lấy việc chính phủ Ukraine điều tra nhà Biden.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khẳng định việc Đảng Cộng hòa từ chối gọi ông Bolton và những người khác ra làm chứng là hành động "không thể bào chữa".

Ông Bolton mới đấy cũng cho biết ông sẽ sẵn sàng làm chứng trong phiên tòa Thượng viện nếu được triệu tập.

Theo hãng tin Reuters, ông Bolton thôi làm cố vấn an ninh quốc gia cho ông Trump từ tháng 9-2019 do bất đồng với tổng thống. Ông Trump khẳng định mình sa thải ông Bolton, còn ông Bolton thì nói rằng mình từ chức.

Trong các cuộc tranh luận tuần qua, các công tố viện Hạ viện nêu luận điểm ông Trump đã lạm dụng quyền lực khi yêu cầu Ukraine điều tra về cựu phó tổng thống Joe Biden và con trai ông là Hunter Biden. Phe Dân chủ cáo buộc ông Trump đã cố gắng gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020 và nói rằng ông đã hành động theo cách không phù hợp với lời thề của tổng thống. Trong khi đó, nhóm pháp lý của Trump cáo buộc Đảng Dân chủ đang cố gắng bôi nhọ tổng thống, làm ông thua cuộc trong kỳ bầu cử sắp đến. Do Đảng Cộng hòa nắm đa số 53-47 tại Thượng viện, ông Trump sẽ không có nguy cơ bị cách chức.