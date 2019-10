Ông John Bolton sẽ tham gia điều tra luận tội ông Trump?

Các luật sư của Bolton đang trao đổi với các ủy ban Hạ viện về khả năng ông này có thể tham gia vào cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump - một cá nhân thân cận với cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton phát biểu với NBC News ngày 25-10.



Nếu ông Bolton đồng ý, ông sẽ là một trong số ít các quan chức và cựu quan chức của chính quyền Trump tham gia vào các cuộc điều trần nhằm luận tội người đứng đầu Nhà Trắng. Theo CNN, một số thành viên thuộc đảng Dân chủ của các Ủy ban Tình báo, Ủy ban Giám sát và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện tin rằng việc ông Bolton điều trần là cần thiết.



Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton và Tổng thống Donald Trump trong một cuộc họp nội các, tháng 2-2019. Ảnh: GETTY IMAGES



Động thái này là diễn biến mới nhất của cuộc điều tra luận tội tổng thống Mỹ do đảng Dân chủ tại Hạ viện dẫn dắt. Việc ông Bolton đồng ý tham gia điều tra sẽ là "một tin rất xấu đối với Tổng thống Trump", trang tin Vox bình luận.

Theo Vox, mối quan hệ giữa Tổng thống và cựu Cố vấn Bolton không mấy tốt đẹp kể từ khi ông Bolton rời nhiệm sở. Ông Trump cho biết mình đã sa thải cố vấn Bolton, song ông Bolton lại tuyên bố rằng mình lựa chọn nghỉ việc. Điều này có nghĩa rằng thay vì cố gắng bảo vệ tổng thống, ông Bolton sẽ tường trình chân thực nhất những điều ông chứng kiến bên trong Nhà Trắng.

Ông Bolton được tin là có vai trò quan trọng trong vụ bê bối Ukraine mà Tổng thống Trump đang dính vào, khi vào ngày diễn ra cuộc gọi giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine (25-7), ông là vẫn tại vị Cố vấn An ninh Quốc gia. Thêm vào đó, hai nhân chứng riêng rẽ trong điều tra luận tội nhấn mạnh rằng ông Bolton cảm thấy việc sử dụng áp lực đối với Ukraine là không hề đúng đắn.



Bà Fiona Hill, cựu Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia về châu Âu, xuất hiện trong phiên điều trần về bê bối Ukraine ngày 13-10. ẢNh: THE NEW YORK TIMES



Trước đó, cựu Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia về châu Âu, bà Fiona Hill, cho biết bà thấy "việc làm sai trái" trong chính sách đối ngoại Mỹ, và ông Bolton là người đã khuyến khích bà báo cáo việc ấy với công tố viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, đài CNN dẫn một nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin trên, bà Hill làm chứng rằng ông Bolton đã gọi luật sư riêng của Tổng thống Trump là ông Rudy Giuliani là một "quả lựu đạn", và sẽ "làm nổ bay tất cả mọi người".

Theo tờ The New York Times, bà Hill đưa ra thông tin chi tiết về một cuộc gặp hôm 10-7 giữa bà và cựu Cố vấn Bolton cùng đại sứ Mỹ tại EU Gordon Sondland. Trong cuộc gặp này, ông Sondland cho hay ông đã và đang tiếp tục yêu cầu chính quyền Ukraine điều tra con trai cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Đại sứ Sondland sẽ tham gia điều trần vào ngày 17-10 sắp tới.





Cựu đại sứ Bill Taylor xuất hiện trả lời làm chứng trong phiên điều tra luận tội Tổng thống Trump hôm 22-10. Ảnh: NBC News

Ông Bill Taylor - nguyên đại sứ Mỹ tại Ukraine, cho biết cựu Cố vấn Bolton đã thể hiện sự nghi ngại đối với cuộc gọi giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelenskiy. Trong lời khai của mình, ông Taylor còn cáo buộc tổng thống Mỹ đã gây sức ép lên Ukraine, nhằm khiến nước này công khai việc điều tra đối thủ chính trị của mình.

"Kể từ khi tôi nhận nhiệm vụ đại sứ, tôi đã thấy có một sự sắp xếp khó hiểu và bất thường trong việc đưa ra chính sách của Mỹ đối với Ukraine. Dường như có hai kênh trong việc thực hiện và hoạch định chính sách của Mỹ: Một thường xuyên và một bất thường", ông Taylor nói.

Ông Trump sa thải Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton Hôm 10-9, Tổng thống Trump đã tuyên bố sa thải Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton do hai bên xảy ra nhiều bất đồng. "Tôi đã báo cho ông Bolton tối qua (9-9) rằng ông ấy không cần làm việc ở Nhà Trắng nữa. Tôi bất đồng mạnh mẽ với nhiều đề nghị của ông ấy đưa ra, nhiều người trong nội các của tôi cũng cảm thấy vậy. Vì thế tôi đã yêu cầu ông ấy tự nghỉ việc, và ông ấy nộp đơn nghỉ việc vào sáng nay", ông Trump viết trên trang Twitter cá nhân ngày 10-9, theo đài CNBC. Được biết, Cố vấn John Bolton được cho là đã nhiều lần tranh cãi dữ đội với quan chức cấp cao khác ở Washington, đặc biệt là Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trên nhiều vấn đề, chủ yếu là ở lĩnh vực đối ngoại.