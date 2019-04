Ông Trump muốn ông Netanyahu cắt quan hệ với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cắt quan hệ với Trung Quốc, cảnh cáo quan hệ hợp tác an ninh giữa Mỹ với Israel sẽ tổn hại nếu ông Netanyahu không làm thế.



“Nếu ông không hạn chế sự xâm nhập của người Trung Quốc vào Israel, hợp tác an ninh với Mỹ sẽ bị tổn hại”, báo The Times of Israel dẫn lời của ông Trump cho biết.

Theo trang tin Axios của Mỹ, yêu cầu này được ông Trump đưa ra vào ngày 26-3, chỉ vài phút sau khi ông Trump công nhận Cao nguyên Golan là một phần lãnh thổ của Israel.



Ông Trump (trái) muốn ông Netanyahu (phải) cắt quan hệ với Trung Quốc. Ảnh: SPUTNIK



Đây là một sự bất ngờ trái với tình trạng thông thường của quan hệ Mỹ-Israel, khi ông Trump và ông Netanyahu trùng ý nhau “gần như trong mọi vấn đề”, Axios nhận định.



Tuy nhiên, một số quan chức Israel tiết lộ với Axios đây không phải là lần đầu tiên Mỹ đưa ra điều kiện này. Tháng 1 năm nay, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã có đề nghị tương tự. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo được cho là cũng từng nhiều lần nêu vấn đề này trong vòng sáu tháng qua, theo Axios.

“Thực tế chính ông Trump nêu chuyện này ra với ông Netanyahu cho thấy Nhà Trắng có thể đang dần mất kiên nhẫn”, Axios nhận định.

Theo các quan chức Israel đề nghị không nêu tên mà Axios trao đổi, có hai điểm hợp tác chính giữa Israel và Trung Quốc mà Mỹ lo lắng nhất. Một là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn ở cảng Haifa, nơi có Hạm đội 6 Hải quân Mỹ hoạt động nhiều thập niên nay. Thứ hai, ông Trump muốn ngăn các công ty công nghệ Trung Quốc tham gia phát triển mạng viễn thông 5G của Israel.



Mỹ muốn ngăn Trung Quốc xây dựng cảng Haifa, nơi có Hạm đội 6 Hải quân Mỹ hoạt động nhiều thập niên nay. Ảnh: WIKIPEDIA



Ông Netanyahu không có nhiều vấn đề với chuyện cắt thương lượng 5G với Trung Quốc, nhưng chuyện hủy bỏ dự án Haifa sẽ khó khăn hơn nhiều, vì công việc xây dựng ở cảng này đã bắt đầu. Việc hủy dự án này sẽ gây ra một khủng hoảng lớn giữa Israel với Trung Quốc mà ông Netanyahu muốn tránh, các quan chức Israel cho biết.

Theo các nguồn tin này, ông Netanyahu đã đảm bảo với cả Cố vấn Bolton và Ngoại trưởng Pompeo rằng nội các của ông sẽ thành lập một cơ chế chính phủ mới giám sát việc đầu tư của Trung Quốc vào Israel. Nội các đã họp hai lần, nhưng tiến trình đạt được quá ít ỏi vì sự bất đồng giữa các cơ quan chính phủ Israel.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin phía Mỹ đòi Israel cắt quan hệ với Trung Quốc, nhưng cũng không phủ nhận. Tuy nhiên, Văn phòng của ông Netanyahu nói thông tin của trang Axios “không đúng”.