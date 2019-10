Pakistan-Ấn Độ nã súng nghiêm trọng tại biên giới Kashmir

Ngày 20-10 xảy ra nã súng nghiêm trọng giữa Ấn Độ-Pakistan ở khu vực biên giới Kashmir, hãng Sputnik đưa tin.



Quân đội Ấn Độ cho tấn công vào lãnh thổ Pakistan, nhắm vào một số trại lính của Đội Hành động Biên giới Pakistan (BAT), làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu tập đại diện ngoại giao Ấn Độ đến để phản đối vụ việc.



Lính Ấn Độ đứng gác ở bang Jammu & Kashmir ngày 5-8 - thời điểm Ấn Độ hủy bỏ tình trạng tự trị tại bang Jammu and Kashmir. Ảnh: REUTERS

Ấn Độ quyết định tấn công vài giờ sau khi quân đội nước này thông báo phía Pakistan đã vi phạm một cơ chế ngừng bắn ở biên giới Kashmir, và lực lượng BAT đã cố gắng xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ. Cụ thể, theo báo DnaIndia, lực lượng BAT của Pakistan đã tấn công vào một khu vực gần Đường Kiểm soát được lập ở Kaskmir theo thống nhất của hai bên, giết chết 2 binh sĩ và 1 thường dân Ấn Độ. 3 dân thường bị thương, nhiều nhà cửa bị hư hại.

DnaIndia dẫn một số nguồn tin quân đội Ấn Độ cho biết số lần Pakistan vi phạm cơ chế ngừng bắn tại Kashmir trong năm nay tăng đột biến so với năm 2018. Cụ thể tính từ đầu năm nay đến ngày 10-10 Ấn Độ ghi nhận có 2.317 lần phía Pakistan vi phạm lệnh ngừng bắn, trong khi đó con số này cả năm 2018 là 1.629 lần.



Lính thiết giáp bán quân sự Ấn Độ đứng canh gác tại một tuyến đường ở TP Srinagar thuộc bang Jammu and Kashmir, ngày 4-8- thời điểm Ấn Độ hủy bỏ tình trạng tự trị tại bang Jammu and Kashmir. Ảnh: AFP

Căng thẳng giữa hai quốc gia hạt nhân Ấn Độ và Pakistan từ đầu năm đến nay hầu như luôn trong tình trạng căng thẳng nguy hiểm.

Hồi tháng 2, Ấn Độ và Pakistan suýt nổ ra chiến tranh quy mô lớn. Thời điểm đó, một nhóm phiến quân tên Jaish-e-Mohammed từ lãnh thổ Kashmir do Pakistan kiểm soát đã tấn công lính Ấn Độ trên phần đất Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến khoảng 40 lính Ấn Độ thiệt mạng. Ấn Độ triển khai máy bay chiến đấu không kích nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammed trên phần đất Kashmir do Pakistan kiểm soát. Pakistan cáo buộc Ấn Độ vi phạm chủ quyền và không chiến giữa hai nước nổ ra. May mắn sự việc sau đó được dàn xếp.

Tuy nhiên đến tháng 8 quan hệ hai bên lại thêm một đợt căng thẳng. Ấn Độ quyết định hủy bỏ tình trạng tự trị tại bang Jammu and Kashmir và tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực. Bang Jammu and Kashmir thuộc vùng đất Kashmir tranh chấp của hai nước và hiện do phía Ấn Độ kiểm soát.

Ấn Độ và Pakistan cùng tranh chấp vùng Kashmir từ năm 1947, khi hai nước độc lập khỏi Anh và cùng tuyên bố chủ quyền ở khu vực này.