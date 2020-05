Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC - tức Quốc hội Trung Quốc) đã phê chuẩn việc ban hành luật an ninh quốc gia dành riêng cho Hong Kong, báo The Straits Times đưa tin.

NPC đã thông qua nghị quyết cho phép ban hành luật an ninh quốc gia cho Hong Kong trong phiên họp ngày 28-5 với 2.878 phiếu thuận, một phiếu chống và sáu phiếu trắng.

Bước tiếp theo là Ủy ban Thường vụ NPC sẽ phối hợp cùng chính quyền đặc khu hành chính và Ủy ban Luật Cơ bản của Hong Kong soạn dự thảo luật.



Nghị quyết về việc ban hành luật an ninh quốc gia cho Hong Kong được 2.878/2.885 đại biểu trong Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc bỏ phiếu đồng ý. Ảnh: REUTERS

Theo dự thảo được công bố tại NPC hồi tuần trước, luật sẽ hạn chế sự can thiệp từ bên ngoài và các hoạt động của nước ngoài có khả năng "gây nguy hại cho sự thượng tôn pháp luật và đe dọa chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của quốc gia".

Các "cơ quan an ninh quốc gia có liên quan" cũng có thể thành lập văn phòng tại Hong Kong "khi cần thiết".

Ngày 26-5, một số cơ quan truyền thông đưa tin về các sửa đổi trong dự thảo nhưng những thay đổi này có thể là không đáng kể.

Các nhà phân tích cho rằng luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực trong vài tháng. Trong đó, một số người cho rằng thời điểm áp dụng luật mới là vào tháng 8.

Việc NPC phê chuẩn nghị quyết này diễn ra trong vòng chưa đầy mười ngày kể từ khi những thông tin đầu tiên về luật an ninh dành riêng cho Hong Kong được tiết lộ.

Thông tin về luật an ninh quốc gia cho Hong Kong xuất hiện lần đầu hôm 21-5. Chính quyền trung ương Bắc Kinh cho rằng Hong Kong hiện không có khả năng ban hành luật an ninh quốc gia do các vấn đề chính trị - xã hội của vùng lãnh thổ này.

Các nước phương Tây lo ngại hành động của Trung Quốc sẽ làm xói mòn nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng Hong Kong đã không còn "duy trì mức độ tự trị cao".

Tuy nhiên, đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong khẳng định luật an ninh quốc gia chỉ nhắm vào nhóm nhỏ những "kẻ gây rối" câu kết với nước ngoài để tiến hành "khủng bố" ở Hong Kong.

Hàng nghìn người dân Hong Kong cũng xuống đường biểu tình để phản đối quyết định của Bắc Kinh, nhiều phần tử đã hành động quá khích, đốt quá các tuyến đường.