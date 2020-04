Tính đến 7 giờ sáng 8-4 (theo giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 81.919 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), 1.424.734 ca nhiễm.



Như vậy, so với ngày 7-4, số ca tử vong tăng 5.718 người, số ca nhiễm tăng 63.210 người. Hiện đại dịch đã lan ra 208 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Thế giới đã có 301.771 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 8.154 người so với ngày 7-4.



Xe cứu thương ở một bệnh viện thuộc thủ đô London, Anh ngày 2-4. Ảnh: BBC

Anh tăng vọt số ca tử vong, tình hình sức khoẻ Thủ tướng ổn định

Trang thống kê Worldometer dẫn nguồn các cơ quan y tế Anh cho biết nước này thêm tới 786 người tử vong vì bệnh COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, đưa tổng số nạn nhân thiệt mạng lên mức 6.159 ca. Đây là số ca tử vong cao nhất trong một ngày tại Anh kể từ đầu dịch tới nay.

Hiện tổng cộng Anh đang có 55.242 ca nhiễm, tăng 3.624 ca trong ngày 7-4. Tổng cộng hơn 213.181 người đã được xét nghiệm.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được chuyển sang phòng điều trị tích cực của bệnh viện St Thomas' (London) vào ngày 7-4 (giờ địa phương) để thở oxy, theo hãng tin Sky News . Thông tin chính thức cho hay tình trạng sức khỏe cũng ông Johnson đã ổn định và tinh thần vẫn tốt.

Theo Chánh Văn phòng Nội các Anh Michael Gove, "một trong những lý do (để Thủ tướng Johnson nhập viện - PV) là để đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ khi cần thiết".

Ông Johnson 55 tuổi xác nhận nhiễm bệnh từ ngày 27-3.



Theo cung điện Hoàng gia Anh, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã gửi thông điệp chia sẻ tới gia đình ông Johnson và vị hôn thê của ông đang mang thai - cô Carrie Symonds. Nữ hoàng đã cầu chúc ông Johnson sớm bình phục hoàn toàn. Gia đình Hoàng tử Anh William cũng gửi thông điệp chúc nhà lãnh đạo Anh sớm khỏe lại.

Mỹ tiếp tục xấu, gần 400.000 ca với gần 12.800 người chết

Ở Mỹ, tình hình dịch tiếp tục diễn biến không mấy suôn sẻ. Tổng số ca nhiễm ở Mỹ hiện đã là 394.979, tăng 27.583 ca trong 24 giờ qua. Mỹ cũng mất thêm tới 1.900 người trong ngày 7-4, đưa tổng số người tử vong lên 12.771.

New York vẫn là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 138.863 ca nhiễm, tăng 6.947 ca trong 24 giờ qua. Số người chết ngày 7-4 cao kỷ lục từ đầu dịch: 731, đưa tổng số ca tử vong lên 5.489.

Theo sát New York là bang New Jersey với 44.416 ca nhiễm COVID-19 và 1.232 người tử vong. Các bang sau New Jersey đều cách biệt đến ít nhất 20.000 ca nhiễm gồm Michigan (18.970 ca nhiễm, 845 ca tử vong), California (17.460 ca nhiễm, 434 ca tử vong) và Louisiana (16.284 ca nhiễm, 582 ca tử vong).

Họp báo ngày 7-4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này sẽ bổ sung 225 triệu USD vào các khoản viện trợ toàn cầu của Mỹ nhằm đối phó với dịch COVID-19 trên thế giới. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chính phủ Mỹ cũng sẽ ưu tiên đảm bảo những vật tư y tế thiết yếu ở Mỹ để đáp ứng nhu cầu trong nước, theo đài CNBC.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cùng ngày đã cách chức ông Glenn Fine - Tổng thanh tra đặc trách giám sát việc thực thi gói cứu trợ kinh tế trị giá 2.300 tỉ USD nhằm giảm thiểu tác động của dịch COVID-19. Theo trang tin Politico, Tổng thanh tra của Cơ quan Bảo vệ Môi trường sẽ thay thế ông Glenn Fine. Ông Fine hiện là Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ, được chỉ định hồi tuần trước vào vị trí Chủ tịch ủy ban nói trên.

Pháp vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm

Pháp đến hết ngày 7-4 cũng ghi nhận số người tử vong trong ngày cao chưa từng thấy: 1.417. Tính tới sáng 8-4, Pháp ghi nhận 10.328 trường hợp tử vong do COVID-19, theo trang thống kê Worldometer.

Như vậy, Pháp đã trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới có số ca tử vong vượt ngưỡng 10.000 người, sau Ý, Tây Ban Nha và Mỹ. Theo giới chức y tế Pháp, ít nhất 82% trong số ca tử vong có độ tuổi trên 70.



Ngoài ra, Pháp đến nay cũng đã có 109.069 ca nhiễm, tăng 11.059 ca trong 24 giờ qua. Đến nay đã có 19.337 người bình phục và ra viện.

Giới chức y tế Pháp khẳng định hiện chưa phải lúc tính đến việc dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại, vì nước này vẫn trong giai đoạn tăng cao của dịch bệnh, theo tờ The Local.