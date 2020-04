Tính đến 19 giờ 30 tối 5-4, trang thống kê Wordometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 65.836 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), 1.218.090 ca nhiễm.



Như vậy, so với trưa cùng ngày, số ca tử vong tăng 1.093 người, số ca nhiễm tăng 15.032 người. Hiện đại dịch đã lan ra 208 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Ngoài ra, thế giới cũng có 253.749 bệnh nhân đã xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 6.996 người so với trưa cùng ngày.



Nhân viên y tế di chuyển một bệnh nhân COVID-19 ở vùng Lombardy, Ý ngày 2-4. Ảnh: AFP

Người dân Lombardy (Ý) phải đeo khẩu trang khi ra đường

Tờ The Guardian đưa tin kể từ ngày 5-4, người dân sinh sống ở vùng Lombardy - tâm dịch của Ý sẽ buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà.

Thông báo của chính quyền vùng Lombardy cho biết mục đích của quy định mới nhằm “bảo vệ bản thân và người khác” trước tình trạng số ca nhiễm mới và tử vong trong ngày vẫn ở mức cao.

“Trong trường hợp không có khẩu trang, người dân có thể sử dụng áo hoặc khăn để che mũi và miệng” - Thống đốc vùng Lombardy - ông Attilio Fontana, khuyến cáo.

Đến nay, Lombardy là vùng duy nhất ở Ý bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Quy định cũng cho thấy sự thay đổi trong quan điểm của Ý về việc đeo khẩu trang đối với người dân nhằm siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch.

Đến trưa 5-4, Ý ghi nhận 124.632 ca nhiễm COVID-19 với 15.362 người tử vong. Nhiều chuyên gia dự đoán dịch COVID-19 ở quốc gia Nam Âu này sẽ đạt đỉnh trong vài ngày tới.

Trăm ngàn người Trung Quốc kéo sang Mỹ khi dịch bùng phát tại đại lục

Tờ The New York Times ngày 5-4 cho hay ít nhất 430.000 người từ Trung Quốc đại lục, trong đó có hàng ngàn người từ tâm dịch Vũ Hán đã bay đến Mỹ ngay khi dịch bắt đầu bùng phát ở đại lục cuối tháng 12-2019.

Đến đầu tháng 1, vì chưa rõ tình hình thực tế của dịch ở Trung Quốc đại lục nên bộ phận kiểm tra nhập cư tại các phi trường Mỹ không kiểm tra sức khỏe bất cứ hành khách nào từ Trung Quốc sang.

Các công tác kiểm tra sức khỏe hành khách chỉ bắt đầu vào giữa tháng 1 nhưng chỉ áp dụng với những người từng đến tâm dịch Vũ Hán và chỉ được thực hiện tại các sân bay ở các TP lớn như Los Angeles, San Francisco và New York.

Theo ước tính của giới y khoa, đến 25% số người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng nhưng vẫn lây nhiễm được cho người khác. Nhiều khả năng virus đã lây lan trên diện rộng suốt nhiều tuần trước khi bang Washington xác nhận ca đầu tiên trên lãnh thổ Mỹ vào ngày 20-1. Tuy nhiên, The New York Times chưa thể kết luận được nguồn lây liệu có phải là từ nhóm người đến từ Trung Quốc hay không.

Iran sẽ nối lại hoạt động kinh tế ít rủi ro

Ngày 5-4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani thông báo các hoạt động kinh tế ít rủi ro của nước này sẽ được khởi động lại từ ngày 11-4 tới, riêng thủ đô Tehran thì sẽ là ngày 18-4, theo hãng tin Reuters. Các hoạt động có nguy cơ cao như văn hóa, thể thao, dạy học và tôn giáo sẽ tiếp tục tạm dừng cho đến ngày 18-4.



Ông Rouhani nhấn mạnh các hoạt động nối lại sẽ được Bộ Y tế Iran giám sát. Khoảng 2/3 nhân viên chính phủ cũng sẽ được cho làm việc từ xa.

Trong một diễn biến có liên quan, Iran tuần trước quyết định cấm tất cả hoạt động đi lại liên tỉnh ít nhất đến ngày 8-4 sau nhiều tuần không áp dụng biện pháp cách ly hoặc phong tỏa. Tổng thống Rouhani cảnh báo COVID-19 có thể kéo dài trong nhiều tháng nữa, thậm chí tới cuối năm.

Hiện tình hình dịch ở Iran vẫn tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran - ông Kianush Jahanpur, cho biết trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 155 người chết, đưa tổng số ca tử vong lên 3.603.

Hiện Iran đã vượt qua Trung Quốc (hơn 3.300 ca tử vong) trở thành nước có số người chết vì COVID-19 cao thứ sáu thế giới sau Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ, Anh.

Số bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua cũng tăng 2.483 trường hợp, lên mức 58.226 người vào ngày 5-4.