Tính đến 13 giờ 30 trưa 1-3, tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận toàn thế giới có 2.979 người tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (tên chính thức là COVID-19) gây ra, 86.992 ca nhiễm. Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca lây nhiễm tăng kỷ lục 959 người, số ca tử vong tăng 37 người.



Đến nay đã có 110 ca tử vong được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục gồm 43 ca ở Iran, 17 ca ở Hàn Quốc, 12 ca ở Nhật Bản (tính cả du thuyền Diamond Princess neo ở cảng Yokohama), hai ca ở đặc khu Hong Kong, 29 ca ở Ý, một ca ở Đài Loan, hai ca ở Pháp, một ca ở Philippines, một ca ở Mỹ, một ca ở Thái Lan và một ca ở Úc.



Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 39.820 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với COVID-19, tăng 2.514 người so với sáng 1-3.



Một nhóm các nhân viên y tế đang khử trùng trên đường phố Seoul (Hàn Quốc) ngày 29-2. Ảnh: YONHAP

Nhiều nước ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Hãng tin Reuters ngày 1-3 dẫn lời giới chức y tế Thái Lan cho biết nước này vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do COVID-19. Bệnh nhân là nam giới, 35 tuổi, đồng thời bị sốt xuất huyết. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về lịch sử dịch tễ và nơi cư trú của bệnh nhân này. Đến nay, Thái Lan đã ghi nhận 42 trường hợp ca dương tính với virus.

Ở Úc, đài ABC cùng ngày đưa tin một bệnh nhân nam 78 tuổi tử vong ở TP Perth. Người này bị lây nhiễm trong thời gian ở du thuyền Diamond Princess. Vợ của ông cũng được xác nhận nhiễm bệnh và đang trong tình trạng ổn định. Úc hiện ghi nhận 25 ca nhiễm COVID-19.

Trong khi đó, Mỹ hôm 1-3 cũng thông báo có ca tử vong đầu tiên là một bệnh nhân nam 50 tuổi ở bang Washington, theo đài CNN. Thống đốc bang đã cho ban bố tình trạng khẩn cấp toàn khu vực. Mỹ hiện ghi nhận 69 ca lây nhiễm COVID-19.

Tình hình Hàn Quốc nghiêm trọng, tăng gần 376 ca trong chưa đầy 24 giờ

Hàn Quốc ghi nhận thêm 376 trường hợp nhiễm COVID-19 chỉ trong ngày 1-3, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.526, bao gồm đứa bé 45 ngày tuổi vốn là con trai của một tín đồ giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa), theo hãng tin Yonhap.

Số ca nhiễm được dự báo sẽ tiếp tục tăng giữa lúc chính phủ Hàn Quốc đang cho xét nghiệm hơn 260.000 tín đồ Tân Thiên Địa. Giáo phái này được cho là có liên quan đến phân nửa ca nhiễm COVID-19 ở quốc gia Đông Á này. Gần 90% ca nhiễm mới là ở TP Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang gần đó.

Dù vậy, giới chức Seoul không cân nhắc phong tỏa, cách ly hoàn toàn Daegu như Trung Quốc áp dụng đối với TP Vũ Hán. Chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định kéo dài thời gian nghỉ học trên toàn quốc thêm một tuần. Riêng Daegu, thời gian nghỉ học đã được kéo dài thêm ba tuần.

Trong bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi nhân dân đoàn kết trong cuộc chiến chống lại COVID-19.

"Sự bùng phát của dịch COVID-19 chỉ có thể tạm thời đe dọa cuộc sống của chúng ta nhưng không thể phá vỡ tình đoàn kết quốc gia. TP Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang sẽ không bị bỏ rơi. Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 và vực dậy nền kinh tế”, ông Moon nhấn mạnh.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Ý chính thức vượt qua 1.000 người

Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý (CPD) vừa thông báo số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Italy đã vượt quá 1.000 người, lên tới 1.128 ca, tính đến trưa 1-3. Trong số này, có 29 ca tử vong và 50 ca được chữa khỏi, theo hãng tin AFP.



Người đứng đầu CPD Angelo Borrelli cho biết hiện khoảng 1.800 nhân viên an ninh và 800 tình nguyện viên của CPD đã được triển khai trên cả nước để hỗ trợ các bác sĩ và nhân viên y tế.

Phát biểu hồi ngày 29-2 (giờ địa phương), Thủ tướng Giuseppe Conte tuyên bố chính phủ đang xem xét sắc lệnh hỗ trợ kinh tế thứ hai, gồm các biện pháp mang tính quyết định hơn, hỗ trợ toàn bộ hệ thống sản xuất, không chỉ các khu vực tâm điểm COVID-19.



Ngoài ra, ông Conte cũng khẳng định tiếp tục triển khai các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan và đang xem xét một sắc lệnh “can thiệp khẩn cấp” khác để hỗ trợ hoạt động sản xuất của tất cả các vùng.