Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia Trung Quốc đã cấp phép cho thuốc Favilavir được bán thương mại để chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra, báo China Daily cho biết.

Thông tin trên được chính quyền thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang thông báo hôm 16-2.



Trung Quốc đã cấp phép bán thương mại loại thuốc đầu tiên dùng trong điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus COVID-19. Ảnh: FORBES

Favilavir là một trong ba loại thuốc cho thấy hiệu quả đáng kể trong việc chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm virus COVID-19, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết.

Do đó, thuốc được kỳ vọng sẽ thể hiện vai trò quan trọng trong việc kiểm soát, ngăn ngừa và điều trị dịch bệnh.

Theo China Daily, lô thuốc đầu tiên được Công ty Dược phẩm Hisun Chiết Giang bắt đầu sản xuất từ ngày 16-2.

Theo thống kê của báo South China Morning Post đến 11 giờ 30 trưa 18-2, toàn thế giới đã ghi nhận gần 73.500 ca nhiễm virus COVID-19, 1.873 ca tử vong và 12.677 bệnh nhân đã được xuất viện.