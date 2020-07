Trung Quốc hôm 4-7 đã cáo buộc Canada can thiệp vào nội bộ Trung Quốc sau khi Ottawa cho biết họ quyết định đình chỉ hiệp ước dẫn độ và tiếp tục ủng hộ người dân Hong Kong trước luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc, báo South China Morning Post đưa tin.



Một tuyên bố đăng trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa nói rằng những bình luận của Canada về luật mới của Trung Quốc là không chính đáng và cho rằng lãnh đạo nước này đã can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc.



Người dân Hong Kong tuần hành tại lễ kỷ niệm ngày Trung Quốc tiếp quản Hong Kong từ Anh. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố nói rằng một số quốc gia phương Tây, bao gồm Canada đã và đang can thiệp vào vấn đề Hong Kong dưới danh nghĩa nhân quyền. Điều này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Tuyên bố cũng nhấn mạnh lại rằng luật mới sẽ đảm bảo trật tự xã hội, mang lại lợi ích cho công dân Hong Kong và các nhà đầu tư quốc tế.



Thủ tướng Justin Trudeau hôm 3-7 nói rằng đất nước Canada cực kỳ quan tâm đến tình hình ở Hong Kong và sẽ có các biện pháp để đảm bảo an toàn cho khoảng 300.000 người công dân của họ đang sống và làm việc tại Hong Kong.



Canada cũng cho biết họ đang tạm ngừng xuất khẩu các vật liệu quân sự nhạy cảm sang Hong Kong.

Trước đó, vào ngày 30-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật an ninh cho Hong Kong. Luật mới có hiệu lực từ ngày 1-7, đúng 23 năm ngày Trung Quốc tiếp quản Hong Kong từ Anh.